Персональный пересчет: в Украине готовят новое повышение пенсий

В Украине в 2019 году впервые проведут индексацию пенсий по новым правила, которая коснется 10 млн человек.

По оценкам экспертов, новые правила перерасчета будут более выгодными для украинских пенсионеров, говорится в публикации OBOZREVATEL.

"В законе сказано, что после ликвидации дефицита Пенсионного фонда прибавка может составить 100% от роста заработной платы. Тогда это будет действительно достаточное повышение", – заявила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

В то же время в Пенсионном фонде Украины не смогли назвать конкретных размеров выплат, после новой индексации.

"Будет проходить персональный пересчет. Сейчас никто не может сказать, как вам повысят пенсию. Нужно смотреть на данные по инфляции и среднему росту заработной платы, пока этих цифр нет, еще продолжается год", – заявили представители ПФУ.

В то же время в Министерстве социальной политики предупредили, что новые правила перерасчета не коснутся тех, кто вышел на заслуженный отдых по льготным условиям, в частности, судей и военных. Также перерасчет не будут проводить украинцам с маленьким стажем работы (меньше 15 лет) – средний размер их пенсии будет меньше минимального.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Раде предложили новый способ заработать на пенсию.