Как победить Путина: США подсказали, кого надо "прижучить"

Нет смысла вводить персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, больший удар будет от санкций в отношении его ближайшего окружения, так называемых "кошельков".

"Сделать это можно, но что это даст на практике, то есть если человек персонально ничем не владеет? Но есть его так называемые "кошельки". Смысл, может, больше вводить санкции не персонально в отношении Путина, а в отношении российских олигархов", – сказал в комментарии "Обозревателю" американист Николай Белесков.

Он отметил ситуацию с последним пакетом санкций, которые ввели США по отношению к ближайшему окружению Путина.

"Вот хорошо ситуация с Дерипаской (Олег Дерипаска, - Ред.) показывает, с "Русалом", с другими активами. Что может произойти, соответственно, с российской экономикой, если еще несколько таких российских олигархов "прижучить", – намекнул американист.

Белесков считает, что по сути персональные санкции против Путина ничего не изменят, но могут и разозлить российского президента.

"Поэтому я не уверен, что персональные санкции в отношении Путина будут давать какую добавленную стоимость, и конечно, еще может разозлить. Здесь, конечно, вопрос не в том, слить или не злить Путина, а в том, какие могут быть его дальнейшие шаги", – пояснил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", компании российского миллиардера, владельца "Базового элемента" Олега Дерипаски резко подешевели на бирже через новые санкции США в отношении олигархов РФ на 2,5 млрд долларов.