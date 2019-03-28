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МирСпорт

/Новости экономики

"Перезвоните по этому номеру": в Украине активизировался новый вид мошенничества

2.6тЧитать материал на украинском

В Украине активизировались мошенники, которые с помощью телефона заставляют оплачивать несуществующие покупки.

О новом виде аферы в сети рассказали в группе "Типичное Каменское". В комментариях многие пожаловались, что также становились жертвами подобного развода.

Так, всем на телефон приходило сообщение якобы из банка, в котором содержалась просьба оплатить покупку по указанной сумме. Для справок предлагалось позвонить по номеру телефона в СМС.

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"Перезвоните по этому номеру": в Украине активизировался новый вид мошенничества

"УНН"

"Только что соседка показала СМС-сообщение, которое ей пришло на телефон. По ее словам, никаких операций по карте не совершала. Я ей сказала, что это, скорее всего, обман, нужно проверить счет, а по номерам лучше не звонить. В итоге, она все-таки позвонила, с той стороны жесткий психологический прессинг, назвала номер своей карты, хорошо хоть CVV не успела сказать", – рассказала пользователь Анна Санкевич.

"Перезвоните по этому номеру": в Украине активизировался новый вид мошенничества
"Перезвоните по этому номеру": в Украине активизировался новый вид мошенничества
"Перезвоните по этому номеру": в Украине активизировался новый вид мошенничества
"Перезвоните по этому номеру": в Украине активизировался новый вид мошенничества

Причем, в случае невыполнения владельцам карты угрожали штрафными санкциями.

"Перезвоните по этому номеру": в Украине активизировался новый вид мошенничества

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 2018 год только по официальным данным от мошенничества с банковскими картами пострадали более 105 тыс. человек. И это без учета тех, кто не стал обращаться в правоохранительные органы.

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Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Опять бред пишет тупица автор...
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