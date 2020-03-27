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27 марта • обновлено в 15:20
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Переживет ли Украина кризис: в НБУ рассказали о состоянии экономики

1.3т
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Экономика Украины подготовилась к кризису и ее падение будет на уровне других стран.

Об этом заявил в пятницу, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, передает "Интерфакс-Украина".

"Даже если мы будем видеть кризисную ситуацию, она не будет намного хуже, чем в других странах", - сказал Сологуб.

Дмитрий Сологуб

Дмитрий Сологуб

bank.gov.ua

Он напомнил, что по итогам мирового кризиса 2008-2009 гг. проседание украинской экономики было значительно больше, чем у стран-соседей. В 2009 году ВВП Украины снизился на 15%, тогда как Польша показала положительную динамику роста, а страны еврозоны - падение на 3%.

"Сейчас, при сотрудничестве с МВФ, мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украина будет намного хуже по сравнению с другими", - добавил Сологуб, уточнив, что НБУ работает с правительством для прогноза макроэкономической картины, хотя в данной ситуации строить прогнозы сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL: в 2020 году МВФ ожидает, что гривна "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо за свинья на фото? поудачнее фотографии не нашлось?
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Экономика рухнет в тех странах, где она, эта самая экономика, есть... Украине абсолютно нечего бояться
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