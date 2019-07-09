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Перевозили курьерами: СБУ блокировала хитрую схему подачек денег для "ЛНР"

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В Луганской области сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что на оккупированной территории области функционирует финучреждение, которое контролирует финансовые потоки в обоих направлениях.

Отмечается, что в Луганске финансовый центр имеет десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы", - сказано в сообщении.

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По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 60 млн гривен. Отмечается, что из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР".

В рамках открытого уголовного производства правоохранители блокировали функционирования 30 счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.

Обыски СБУ

Обыски СБУ

ssu.gov.ua

"Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, в сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снимались наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерную технику с информацией об отчетности работы нелегальной структуры", - сообщили в пресс-службе.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня в Киеве задержали замдиректора и сына владельца алкогольного предприятия "ЛЛВЗ Луга-Нова" Дмитрия Держака, который является одним из основных спонсоров "ЛНР".

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Место
Украина
Теги
Новости ЛНРСБУ
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