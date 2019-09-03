"Перестать молиться на трубу": в Украине указали на важный нюанс с газом

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG в 2019 году уменьшила объемы покупки российского газа на 28%, а с 2022 года Варшава может полностью отказаться от голубого топлива Москвы.

"Пишут, что Польша сокращает объемы закупок российского газа, и в 2022 может вовсе от него отказаться", – сообщил в Twitter украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, не только российский газопровод "Северный поток-2" является угрозой для украинского транзита.

"Значение нашей ГТС падает, давно пора перестать молиться на трубу. Надо думать, чем ее заменить", – резюмировал Казанский.

Пишут, что Польша сокращает объемы закупок российского газа, и в 2022 может вовсе от него отказаться.



Это я к тому, что не только Северный поток является угрозой украинскому транзиту. Значение нашей ГТС падает, давно пора перестать молиться на трубу. Надо думать чем ее заменить pic.twitter.com/PKDDtsxhf1 — Денис Казанський (@den_kazansky) September 2, 2019

Не только российский газопровод "Северный поток-2" является угрозой для украинского транзита

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша по итогам первого квартала 2019 года более чем на 1 млрд кубометров сократила импорт газа из Российской Федерации.

В частности, за соответствующий период Польша импортировала из России 1,79 млрд кубометров газа.

По данным польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, это почти на 1,2 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было импортировано 2,98 млрд кубометров газа.

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