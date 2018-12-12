Пересчет пенсий в Украине: на сколько и когда повысят выплаты

В Украине уже с 1 марта 2019 года пенсии для населения будут осовремениваться автоматически.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров. "1 марта 2019 состоится следующий этап повышения пенсий. И в дальнейшем уже ежегодно, каждое 1 марта следующего года, осовременивание пенсий будет производиться автоматически", - сказал он, добавив, что размер повышения составит от 17% до 40%.

Вице-премьер-министр также напомнил, что 1 января 2019 состоится очередной перерасчет выплат для военных пенсионеров. "Примерно полмиллиона военных пенсионеров получат повышенные пенсии уже с начала года", - отметил Розенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 декабря все украинцы на заслуженном отдыхе будут получать не меньше 1497 грн (на 62 грн больше действующей минималки). Если размер выплаты меньше, то ее увеличат. Помимо пенсий, с повышением прожиточного минимума увеличится и минимальный размер целого ряда выплат.

В Украине на выплату пенсий в следующем году потратят из бюджета рекордные 167,5 млрд грн. Так, в 2019 году дважды проиндексируют прожиточный минимум, проведут перерасчет всех выплат по формуле и повысят пенсии военным.

Кроме того, Министерство социальной политики предлагает отменить размер максимальной выплаты. В результате отдельные украинцы смогут получить выплаты в размере более 150 тыс. грн.