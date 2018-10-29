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/Банки и финансы

Пенсии в Украине по-новому: стало известно, кому и как повысят в декабре

10.8тЧитать материал на украинском

Перерасчет пенсий в Украине в связи с повышением с 1 декабря прожиточного минимума затронет, в первую очередь, самых малообеспеченных – около 2,5 млн пенсионеров.

Об этом рассказала в эфире ObozTV ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. По ее словам, "увеличение пенсий получит так или иначе довольно большое количество пенсионеров".

"Прожиточный минимум определяет минимальную пенсию по возрасту, и таких пенсионеров, как судьи и народные депутаты это особо не коснется, потому что их пенсии намного выше… Это коснется подавляющего большинства пенсионеров, которые получают обычные пенсии по возрасту", - объяснила она.

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Ткаченко уточнила, что в целом в Украине немного меньше 12 млн пенсионеров.

"Самую большую добавку получат те, у кого пенсии очень низкие и привязаны к минимальному размеру – это около 2,5 млн людей. У них пенсии вырастут на 40-50 грн, в зависимости от того, сколько они сейчас получают. Конечно, это небольшие деньги, но если человек получает всего 1,5 тыс. грн, то это очень важно для него", - отметила эксперт.

"В целом у нас более половины пенсионеров получают пенсии меньше, чем 2 тыс. грн. Это ужасная ситуация – неравенство, несправедливость и несопоставимость этих денег с показателем стажа, который имеет подавляющее большинство людей", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году впервые проведут индексацию пенсий по новым правилам. Она коснется 10 млн человек. Как и во время прошлогоднего "осовременивания", чиновники пересчитают все выплаты по формуле.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПенсия в УкраинеПовышение зарплат и пенсий
Персона
Лидия Ткаченко
Место
Украина
Объекты
пенсииповышение пенсий
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Огласите весь список счастливчиков,может уже сейчас начинать завидовать?
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