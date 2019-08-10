Переплатили в пять раз: "Укрзалізниця" угодила в скандал с закупкой российских запчастей

Филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзалізниці" по результатам тендера закупил у российского производителя запчасти к скоростемерам на 5,9 млн гривен.

Как передает 368.media, закупки касались 148 позиций запасных частей к локомотивным скоростемерам советского образца — ЗСЛ-2М. В тендере участвовали лишь "НТП "Трансинвест" и "Глория-Трейд", которые подали предложения с разницей в 4 гривны. Они предлагали продукцию российской "Электромеханики".

Но при этом стоимость запчастей в 5 раз превысила цену на рынке в РФ — один такой скоростемер стоит около 17 тысяч гривен, а в Украину его купили за 86 тысяч.

Тендер выиграла "НТП "Трансинвест" - фирма, которую зарегистрировали в 2014 году на жителя оккупированного Крыма Максима Ковальчука. Он является одним из главных посредников железнодорожной техники из России для УЗ.

Фирма продолжает сотрудничать с украинской стороной даже несмотря на то, что против нее был открыт ряд уголовных дел. В минувшем году стороны провели тендер с аналогичными закупками на 25 млн гривен.

фото из сети

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "Укрзалізниця" вышла из сложной ситуации при закупке дизтоплива и даже сэкономила 45 млн грн. Это произошло после того, как предыдущие подрядчики попытались навязать свои условия.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!