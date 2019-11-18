Будет хуже: в США предупредили об обвале доллара

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley спрогнозировал ослабление курса доллара к основным мировым валютам.

Ожидается, что американские акции и корпоративные облигации будут выглядеть хуже, чем у конкурентов в 2020 году, сообщает Bloomberg.

Аналитики Morgan Stanley видят большой потенциал на рынках с более ясными перспективами роста прибыли (Япония и развивающиеся рынки), а также с возможностью снижения политических рисков (Европа).

При этом американские акции были мировыми лидерами в текущем году, следом за ними идут европейские акции.

Оба рынка выиграли от того, что центральные банки начали новый цикл смягчения денежно-кредитной политики.

"Мы недооценили агрессивность ответа центробанков, снижение инфляции в развитых и развивающихся странах, которое сделало его возможным, и готовность инвесторов платить намного более высокие мультипликаторы даже на фоне перехода глобальных темпов роста прибыли компаний в отрицательную зону", – говорится в сообщении

Однако в Morgan Stanley сомневаются, что центробанки смогут повторить такой же шаг и в 2020 году.

Эксперты пришли к выводу, что американские корпоративные доходы достигли пика, а акции стоят относительно дорого.

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley спрогнозировал ослабление курса доллара к основным мировым валютам

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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