"Переход в контрнаступление": в Украине придумали, как наказать Россию

Украине и международному сообществу необходимо начать готовить новый пакет особых санкций за игнорирование Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву и удержание в плену захваченных в Керченском проливе моряков.

"Москва же продолжает играть на разобщенности стран Запада на фоне конфликта Германии с США по "Северному потоку-2", тянет время для завершения надуманного уголовного дела против военнопленных моряков в "обход" решения трибунала", – пишет в Facebook нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в качестве оправдания Россия заявила, что государства сами де-факто решают, будут ли они признавать решения и юрисдикцию того или иного органа ООН.

"Очевидно, Москва будет пытаться склонить международное сообщество к тому, что она в полном праве не только признавать или не признавать юрисдикцию, но также и признавать или не признавать отдельные судебные решения, что само по себе нонсенс и противоречит международному праву", – сообщил Тымчук.

Он отметил, что в этой ситуации Украине пора переходить в контрнаступление и инициировать заседание СБ ООН для принятия специальной резолюции по принуждению России к исполнению решения Международного суда.

"Понятно, что РФ наложит вето на подобную резолюцию, однако наша страна получит политический карт-бланш для усиления санкций против морской и нефтяной сфер РФ", – резюмировал Тымчук.

Украине и международному сообществу необходимо начать готовить новый пакет особых санкций против России

Как сообщал OBOZREVATEL:

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