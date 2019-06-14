"Переход в контрнаступление": в Украине придумали, как наказать Россию

Украине и международному сообществу необходимо начать готовить новый пакет особых санкций за игнорирование Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву и удержание в плену захваченных в Керченском проливе моряков.
"Москва же продолжает играть на разобщенности стран Запада на фоне конфликта Германии с США по "Северному потоку-2", тянет время для завершения надуманного уголовного дела против военнопленных моряков в "обход" решения трибунала", – пишет в Facebook нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По его словам, в качестве оправдания Россия заявила, что государства сами де-факто решают, будут ли они признавать решения и юрисдикцию того или иного органа ООН.
"Очевидно, Москва будет пытаться склонить международное сообщество к тому, что она в полном праве не только признавать или не признавать юрисдикцию, но также и признавать или не признавать отдельные судебные решения, что само по себе нонсенс и противоречит международному праву", – сообщил Тымчук.
Он отметил, что в этой ситуации Украине пора переходить в контрнаступление и инициировать заседание СБ ООН для принятия специальной резолюции по принуждению России к исполнению решения Международного суда.
"Понятно, что РФ наложит вето на подобную резолюцию, однако наша страна получит политический карт-бланш для усиления санкций против морской и нефтяной сфер РФ", – резюмировал Тымчук.
Украине и международному сообществу необходимо начать готовить новый пакет особых санкций против России
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военных судна и отпустить пленных моряков, захваченных в Керченском проливе.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН.
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