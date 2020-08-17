Перегруженные фуры рушат дороги Украины: их оштрафовали на 2,3 млн за неделю

В Украине за неделю, 10-16 августа, инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией оштрафовали водителей перегруженного транспорта на 2,3 млн гривен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства. За это время проверили 28 тысяч транспортных средств и составили 339 актов о нарушениях.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за неделю:

1. На автодороге М-06 – авто МАЗ Volot (перевозчик – Ловчук А.П.) с перегрузкой на 28%. Общий вес транспортного средства составил 51,12 т при разрешенных 40 т. Начислена плата за проезд – 789,60 евро (25 510 грн).

2. На автодороге Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО "СПМК-17") с перегрузкой на 30%. Общий вес транспортного средства составил 51,95 т. Начислена плата за проезд – 111 евро (3 586 грн).

3. На автодороге Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО "СПМК-17") с перегрузкой на 26%. Общий вес транспортного средства составил 50,55 т. Начислена плата за проезд – 111 евро (3586 грн).

4. На автодороге Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО "СПМК-17") с перегрузкой на 18%. Общий вес транспортного средства составил 47,35 т. Начислена плата за проезд – 111 евро (3586 грн).

5. На автодороге Р-46 – авто Renault (перевозчик – Церковный А.) с перегрузкой на 38%. Общий вес транспортного средства составил 55,26 т. Начислена плата за проезд – 27,54 евро (872 грн).

Как Зеленский пригрозил водителям перегруженных фур

23 июня Президент Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.

Он опубликовал об этом видеоролик, который прислал в чат дальнобойщиков в Viber.

"Решили сделать пропускные пункты. Они их все равно объезжают. Выяснилось, что они создали группу "ГВК Весовой контроль", в которой предупреждают, где можно ехать, а где контроль... Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы", – сказал Зеленский.

Он попросил водителей если не помогать, то хотя бы не мешать.

Как перегруженные фуры разрушают дороги

Президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко предупредил – проблема перегрузки автотранспорта, а именно перевозки зерновых (и не только их, но и дорожно-строительных материалов) с перегрузкой более 40 тонн действительно существенно уничтожает украинские дороги.

По его словам, по исследованиям американских ученых, одна фура с перегрузкой наносит дороге ущерб, сравнимый с 20 тысячами единиц легкового транспорта.

Как перегруженные фуры разрушают дороги Сайт Мининфраструктуры

Эксперт по транспортным вопросам Александр Кава отметил, если в Украине не будут соблюдать весовых норм при перевозке грузов, то дороги будут быстрее разрушаться.

"Если у нас в стране не будут соблюдать весовых норм при перевозке грузов и перегружать грузы, как это уже у нас традиционно сложилось в стране, то мы никогда не получим качественные дороги. Как перевозчики будут продолжать перегружать автомобили, то даже те дороги, которые ремонтируются на средства налогоплательщиков, не смогут использоваться столько времени, сколько предусмотрено по нормативам. Они будут досрочно разрушаться. И таких примеров, к сожалению, у нас в стране очень много", – сказал он.

Кава отметил, что количество весовых комплексов по стране нужно однозначно увеличивать.

"Прежде всего, их нужно устанавливать не только вокруг Киева и крупных городов, а на тех дорогах, которые ведут в украинские порты. Потому что основная проблема перегрузки идет от зерновозов, которые везут зерно в украинские порты Николаева и Одессы", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле водители перегруженных фур, которых Зеленский ранее назвал "засранцами", оплатили в государственный бюджет 13,5 млн грн штрафов.

20 мая грузовик разрушил перегон моста через Алексеевский залив у Никополя. Заезд на эту переправу был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн, а вес фуры – примерно 35 тонн.