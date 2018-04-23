США требуют взвинтить цены на газ: во фракции Порошенко дали ответ

Поднятия цен на газ в Украине до уровня стран Европы, как потребовали в Госдепе США, не будет.

"По поводу поднятия цены на газ для населения, исходя из требований МВФ, я думаю, что цена на газ поднята не будет. Будут сложные переговоры, но я в любом случае надеюсь на то, что цена останется прежней", – сказал в комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Александр Ливик.

По его словам, правительству пока удавалось находить общий язык с МВФ по этому поводу.

"Можно поднимать цену на газ до европейского уровня, но нужно иметь уровень экономики европейский, нужно поднимать населению уровень доходов", – считает нардеп.

Ливик также рассказал, чем правительству нужно заняться, чтобы снижать цену на газ для населения.

"Другое дело, нужно стимулировать свою внутреннюю газодобычу и получать свой газ, который будет гораздо дешевле чем российский или европейский", – пояснил депутат.

Политик признался, что переговоры относительно цен на газ идут с МВФ постоянно, но тенденция такая, что "поднятия цены на газ не будет".

Как ранее сообщал "Обозреватель", НАК “Нафтогаз” Украины с 1 мая повышает стоимость газа для промышленных потребителей на 5,2-5,5%.