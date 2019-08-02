Переехала ради Украины: как швейцарка организовала бизнес в селе на Тернопольщине

Швейцарка Кристина Либергер переехала в Украину, чтобы выращивать органические продукты по особому рецепту.
В селе Потуторы на Тернопольщине она обустроила мини-бизнес с экологически чистыми пряностями, сообщает "Эспрессо" в Twitter.
По словам журналистов, сейчас на ее органической ферме работает 20 человек.
Либергер со своими помощницами выращивает около 50 сортов различных пряностей.
Затем они становятся составляющими органических специй и чаев.
Соответствующая продукция из Потуторов продается далеко за пределами Украины.
7 лет назад Кристина Либергер оставила свой дом в Швейцарии и поселилась в живописном украинском селе.- Эспрессо (@EspresoTV) 1 августа 2019 г.
Теперь женщина занимается земледелием и выращивает пряности, по своему, особому рецепту 🇨🇭🇺🇦 pic.twitter.com/9eiaW1h9P1
Кристина Либергер переехала в Украину, чтобы выращивать органические продукты
Twitter "Эспрессо"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинете министров разработал законопроект, который предлагает запретить оформление сотрудников как физических лиц-предпринимателей, что зачастую используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.
Всего будет прописано 7 критериев, которые свидетельствуют о трудовых отношениях между двумя сторонами.
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