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Переехала ради Украины: как швейцарка организовала бизнес в селе на Тернопольщине

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Швейцарка Кристина Либергер переехала в Украину, чтобы выращивать органические продукты по особому рецепту.

В селе Потуторы на Тернопольщине она обустроила мини-бизнес с экологически чистыми пряностями, сообщает "Эспрессо" в Twitter.

По словам журналистов, сейчас на ее органической ферме работает 20 человек.

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Либергер со своими помощницами выращивает около 50 сортов различных пряностей.

Затем они становятся составляющими органических специй и чаев.

Соответствующая продукция из Потуторов продается далеко за пределами Украины.

Кристина Либергер переехала в Украину, чтобы выращивать органические продукты

Кристина Либергер переехала в Украину, чтобы выращивать органические продукты

Twitter "Эспрессо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинете министров разработал законопроект, который предлагает запретить оформление сотрудников как физических лиц-предпринимателей, что зачастую используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.

Всего будет прописано 7 критериев, которые свидетельствуют о трудовых отношениях между двумя сторонами.

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Место
Украина
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