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Передумали давить? Россия нашла странную альтернативу уничтожению "санкционки"

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В России предложили на законодательном уровне запретить уничтожение санкционных продуктов, которые пригодны к употреблению.

Об этом говорится в перечне предложений Роспотребнадзора, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу", - говорится в документе.

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Роспотребнадзор также предлагает использовать пищевые отходы и невостребованные продукты в качестве источников биоэнергетики.

Уничтожение "санкционки"

Уничтожение "санкционки"

ТАСС

Ранее в сети показали, как в России уничтожают санкционные продукты питания из европейских стран. 60 кг "вражеского" сыра показательно переехали автомобилем УАЗ "Патриот".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Теги
Новости Россиисанкции продуктыРоспотребнадзор
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