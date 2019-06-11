Передумали давить? Россия нашла странную альтернативу уничтожению "санкционки"

В России предложили на законодательном уровне запретить уничтожение санкционных продуктов, которые пригодны к употреблению.

Об этом говорится в перечне предложений Роспотребнадзора, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу", - говорится в документе.

Роспотребнадзор также предлагает использовать пищевые отходы и невостребованные продукты в качестве источников биоэнергетики.

Уничтожение "санкционки" ТАСС

Ранее в сети показали, как в России уничтожают санкционные продукты питания из европейских стран. 60 кг "вражеского" сыра показательно переехали автомобилем УАЗ "Патриот".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Введение продэмбарго стало ответом российского правительства на санкции западных стран, введенные из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Под запрет попали многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран. Президент РФ Владимир Путин в 2016 году распорядился об уничтожении таких товаров при пересечении российской границы. Его указ восприняли буквально - во многих областях продукты буквально давили тракторы.

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