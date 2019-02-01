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''Передайте знакомым!'' Украинцы забили тревогу из-за новой схемы развода

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В Украине набирает обороты новая схема обмана с помощью смс на мобильный телефон.

Как написал в Facebook пользователь Дмитрий Васильевич, одно из таких сообщений пришло на его мобильный. С помощью проверки номера телефона, указанного в смс, он вычислил мошенников.

"Новая схема развода! Приходит вот такая смс-ка. По телефону начинают выколачивать номер карты. Я понятно не звонил, но номера проверил. В сети инфа уже есть. Передайте доверчивым знакомым", - написал он.

''Передайте знакомым!'' Украинцы забили тревогу из-за новой схемы развода

В комментариях пользователи добавили, что тоже получили такие сообщения и обнародовали доказательства со скриншотами.

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Отметим, что мошенникам недостаточно узнать номер карты, чтобы снять средства. Для этого нужно также заполучить CVV код и срок действия карты. С помощью которого можно проверить, действительна ли банковская карта. Его нельзя называть ни мошенникам, ни даже сотрудникам банка по телефону.

Также, если у владельца карты пытаются выяснить код с сообщения, которое пришло на телефон, то это знак - перед вами мошенники. Его также нельзя называть ни третьим лицам, ни даже сотрудникам банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировался новый вид мошенничества: "жертв" заманивают несуществующими выигрышами, акциями, а после вынуждают заплатить "налоги" или купить ненужный товар.

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Место
Украина
Теги
мошенникиУкраинамобильный телефонбанковская карта
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Semenov Igor
Semenov Igor
Чем хуже экономические состояние страны, тем больше случаев мошенничества в обществе. А экономическое состояние Украины, на мой взгляд, все хужеь и хуже. Перспектива Украины на мой взгляд, взгляд обывателя... и не более. Когда та или иная страна успешна? Скорее всего тогда, когда промышленность страны, сельское хозяйство гармонично развиваются и результатом их деятельности - хорошее пополнение бюджета страны. Но есть некие страны практически с чисто промышленной экономикой и большую часть сельскохозайственной продукции эти страны закупают за бугром, а есть и наоборот. Но в любом случае деятельность производств внутри страны должно обеспечивать разные соцпрограммы, развитие страны и т.д. Украина до 1991 года была достаточно развитой страной с большим сельскохозяйственным и промышленным производством. Но за эти 30 лет, как пишут многие украинские специалисты, практически вся промышленность Украины пришла в полный упадок, а многие предприятия просто закрыты. Сюда относятся предприятия точной механики, микроэлектроники, космической техники, авиастроения, станкостроения и т.д. Когда предприятие закрывается? Правильно, когда нет сбыта его продукции. Например официальные сведения о работе автомобильного завода ЗАЗ. «С момента независимости Украины до 2014 года завод выпускал до 300-400 тысяч автомобилей в год, большая часть из них шла на экспорт. С 2014 года производство снизилось в десятки раз, к 2018 году завод прекратил выпуск легковых автомобилей, выпуская только автобусы, фургоны и автокомпоненты. В настоящее время (2018 год) завод выпускает только автомобильные комплектующие, и несколько единиц в месяц - автобусов и коммерческих автомобилей». Практически сокращение выпуска продукции на тех или иных производствах коснулось всех предприятий и это связано с отсутствием рынка сбыта, который позволяет обеспечивать массовый выпуск тех или иных изделий в больших количествах и с малой себестоимостью. А в какой стране необходимы микросхемы завода «Кристалл» г. Киев? Малайзии, Китаю, Германии, США? Да нет, своих полно и достаточно дешевых из-за массового производства. А кому и какая нужна промышленная продукция производства Украины, которая не производится в других странах (кроме некой «военной»)? Россия закрыла свой рынок для Украины и в результате: выпуск космической продукции – нет, выпуск электроники для российской армии – нет, выпуск автомобилей ЗАЗ – нет, выпуск станкостроения, машиностроения – нет, выпуск самолетов - нет. А почему нет? Правильно, нет необходимого сбыта при котором предприятие еще может существовать и быть рентабельным. Внутренний рынок Украины не может или очень слабо может обеспечить необходимый сбыт той или иной продукции и, тем самым, обеспечить «не закрытие» производств. И производства просто закрыты или влачат жалкое существование и, практически, не развиваясь, не осваивая новых технологий. Конечно есть исключения, но их достаточно мало. Что будет в ближайшем будущем лет через 5 – 7 хотя бы? Для подъема производств надо будет полностью переоснастить эти производства или полностью построить, установить современные поточные линии, новые технологии, набрать и обучить специалистов и все это будет стоить огромных денег, именно огромных. Ну а кто эти деньги даст, МВФ? Ну-ну…. Но помимо этого надо начинать зарабатывать, т.е. выпускать конкурентную по своему назначению и ценам продукцию, а какую? И кто будет потребитель этой продукции? В ЕС своей продукции хватает, в Китае она и подавно не нужна, Россия закрыта и будет поддерживать своего производителя, чем снова попадать в ту или иную зависимость от той или иной соседней страны, научены уже! И куда Украина будет сбывать свою в этом случае продукцию, а внутренний рынок Украины не обеспечит массовость изготовления этой продукции. А какая стране ЕС захочет иметь конкурента для своих предприятий? В Германии закроют тот или иной завод в угоду украинской продукции этого же плана, супер! Не будет этого, не верю. Ну и что ждет Украину, ее промышленность в ближайшие 5 – 10 лет? Скорее всего будет развиваться аграрный сектор – морковка, укроп, петрушка, поскольку животноводство и в странах ЕС хорошо развито, и Россия этот сектор хорошо развивает. На мой взгляд – печально все это, хотя я могу и ошибаться.
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