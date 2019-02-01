''Передайте знакомым!'' Украинцы забили тревогу из-за новой схемы развода

В Украине набирает обороты новая схема обмана с помощью смс на мобильный телефон.

Как написал в Facebook пользователь Дмитрий Васильевич, одно из таких сообщений пришло на его мобильный. С помощью проверки номера телефона, указанного в смс, он вычислил мошенников.

"Новая схема развода! Приходит вот такая смс-ка. По телефону начинают выколачивать номер карты. Я понятно не звонил, но номера проверил. В сети инфа уже есть. Передайте доверчивым знакомым", - написал он.

В комментариях пользователи добавили, что тоже получили такие сообщения и обнародовали доказательства со скриншотами.

Отметим, что мошенникам недостаточно узнать номер карты, чтобы снять средства. Для этого нужно также заполучить CVV код и срок действия карты. С помощью которого можно проверить, действительна ли банковская карта. Его нельзя называть ни мошенникам, ни даже сотрудникам банка по телефону.

Также, если у владельца карты пытаются выяснить код с сообщения, которое пришло на телефон, то это знак - перед вами мошенники. Его также нельзя называть ни третьим лицам, ни даже сотрудникам банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировался новый вид мошенничества: "жертв" заманивают несуществующими выигрышами, акциями, а после вынуждают заплатить "налоги" или купить ненужный товар.

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