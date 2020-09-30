Украинцы смогут получать по две пенсии: в чем суть новшества

В Украине помимо нынешней (солидарной) пенсионной системы предлагают добавить и накопительный уровень. Тогда граждане смогут сами ежемесячно делать взносы к своей пенсии.

Такое заявление сделала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "Украинского радио". По ее словам, таким образом при выходе на заслуженный отдых украинцы смогут получать по две выплаты сразу.

"Мы предлагаем сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Это когда у тебя есть твой собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы. Например, мы посчитали по 2 взноса в первый год – 2% взносы из моей зарплаты и 2% за меня заплатит мой работодатель. Я в ежедневном режиме вижу эти средства, которые должны работать как долгий инвестиционный ресурс, я могу ими управлять и переходить из одного финансового учреждения в другое. И когда придет пенсионный возраст, то пенсия у меня будет состоять из двух частей: из солидарной части и накопительной", – сказала Лазебная.

Она отметила, что государство должно обеспечить защиту для этих средств граждан. Над этим сейчас и работает министерство.

"Мы над этим работаем, ведь это не просто вложить куда-то деньги. Они должны приносить инвестиционный доход и быть приумножены, иначе смысла откладывать не будет. В условиях Украины, которая переживала разные дефолты, это вопрос сложный", – отметила министр.

По ее словам, сейчас в правительстве понимают проблематику с нынешним уровнем пенсий.

"Если в государстве ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже показывая большую официальную зарплату, выплачивая взносы и приобретая стаж, при трендах экономических мы сегодня посчитали, что это будет 20-30% от моей зарплаты перед пенсией. Например, будет зарплата 10 тыс. грн, то это 3 тыс. грн пенсии", – добавила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях.