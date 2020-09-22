Украинцы могут получать льготную пенсию: кому положена

Украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. По закону, такие граждане могут выйти на заслуженный отдых раньше остальных.

Получать льготную пенсию имеют право:

по достижении ими 50 лет:

при наличии страхового стажа в 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на “вредных” работах;

20 лет у женщин, из них не менее 7 лет и 6 месяцев на указанных работах.

при достижении 55 лет:

стаж 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет и 6 месяцев на указанных работах,

25 лет у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах.

При этом, не всегда украинцы могут добиться начисления льготной пенсии – органы пенсионного обеспечения отказывают.

Свои права можно отстаивать в суде. Однако, правительство вскоре планирует сократить количество категорий пенсионеров, которые будут иметь право на получение льготной пенсии.

Так, те граждане, для которых законодательством предусмотрено право выходить на отдых по “выслуге лет” до достижения общего пенсионного возраста, не смогут получать выплату, одновременно работая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 2021-го будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.