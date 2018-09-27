Пенсия по-новому в Украине: как и на кого повлияет второй этап реформы

В Украине в 2019-м должны были ввести второй уровень системы: ввести вторую пенсию и обязать работающих младше 35 лет платить дополнительные взносы. Однако правительство не успевает разработать необходимые предложения и законопроект.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Накопительный уровень (второй) - шкатулка, в которой будут храниться деньги, дожидаясь старости своих вкладчиков. Причем, чтобы сбережения не съела инфляция, их будут инвестировать в ценные бумаги, депозиты, фондовый рынок, недвижимость и т.д. С одной стороны, это даст ресурс украинской экономике, а с другой - обеспечит украинцев относительно безбедной старостью.

К запуску второго уровня подключилась Нацкомиссия по ценным бумагам, группа народных депутатов, профильные эксперты, правительство, участники рынка пенсионного страхования. Предложения наработали, но, работа фактически остановилась. Еще летом Кабмин должен был внести разработанные предложения, но не сделал этого. А, судя по проекту бюджета, накануне выборов власть больше интересуют действующие пенсионеры, а не экономически активная часть населения. Дефицит бюджета Пенсионного фонда увеличили на 15,5 млрд грн - с 141 до 166,5 млрд грн.

"Закон предусматривает, что с 1 января 2019 года реформа должна заработать. Более того, это было условие принятия реформы 2017 года, которая была принята в октябре. Это означает, что нам сказали неправду. И те, кто говорил, что они выполнят это обязательство, они нас, мягко говоря, обманули", - уверена эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что, согласно проекту бюджета, каждый украинец своими налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. грн.