Пенсия, как у президента: как украинцам заработать на обеспеченную старость

Средняя пенсия в Украине составляет всего лишь около 2,5 тыс. грн. По действующим правилам рассчитывать на действительно высокие пенсии могут только судьи. На них, согласно закону, не распространяется ограничение по максимальному размеру выплаты. На втором месте по уровню пенсий – парламентарии. Примерно такие же выплаты получают и украинские президенты пенсионного возраста.

OBOZREVATEL разобрался, кто в Украине получает самые высокие пенсии и как украинцам приблизиться к максимальной выплате.

Кто получает больше всех

В Украине уже несколько лет действует ограничение по максимальной пенсии. На данный момент она составляет 13,8 тыс. грн. Все украинцы, которые выходят на заслуженный отдых, независимо от размера зарплаты и стажа не могут получить выплату выше максимальной. "Если у вас уже высокая пенсия, конечно, никто не имеет права ее урезать. Те, кто получали больше 20 тыс., и будут получать больше 20 тыс", - рассказали OBOZREVATEL на "горячей линии" Пенсионного фонда.

Для примера, средняя пенсия народного депутата – около 17 тыс. грн. А судьи на заслуженном отдыхе получают в среднем больше 20 тыс. грн. Для примера, согласно декларации за 2017 год, народный депутат Василий Нимченко, который ранее работал судьей, получает ежемесячную пенсию в размере 21,4 тыс. грн. Один из самых опытных нардепов Ефим Звягильский получает пенсию в 15,3 тыс. грн.

Относительно высокую пенсию также получает народный депутат Александра Кужель. Она, согласно декларации за 2017-й, в среднем получала из Пенсионного фонда по 16,7 тыс. грн. При этом еще в 2016-м средняя пенсия Александры Кужель составляла всего лишь 9,3 тыс. грн. Как заявил на днях в эфире ObozTV министр социальной политики Александр Рева, украинские президенты получают такие же пенсии, как и депутаты. Если для судей действует специальная норма закона, которая позволяет получать на пенсии значительно больше депутатов, то президентов фактически уровняли с парламентариями – пожизненное содержание им не положено.

Согласно методике Международной организации труда, высокой пенсией считается выплата в размере от 60% последней зарплаты. То есть при зарплате в 10 тыс. грн высокой можно считать пенсию и в 6 тыс. грн. При этом для тех, кто зарабатывает, например, 40 тыс. грн, пенсия в 6 тыс. – низкая. Народные депутаты которые успели выйти на заслуженный отдых до нововведений в законодательстве, получали ровно 60% зарплаты. "Народному депутату назначается пенсия в размере 60 процентов суммы месячной заработной платы работающего народного депутата с учетом всех доплат и надбавок к должностному окладу", - говорится в утратившей силу статье закона "О статусе народного депутата".

Получить пенсию, как у президента

Максимальную пенсию в 13,8 тыс. может получить по действующим правилам украинец с 35 годами стажа и зарплатой в 7,2 раза выше средней. На данный момент это более 50 тыс. грн. Правда, таких в Украине – всего лишь более 60 тыс. человек. Остальные почти 12 млн человек официально зарабатывают меньше этой суммы.

Получить пенсию в размере 60% от зарплаты украинцы смогут только после запуска второго уровня пенсионной системы. Так, к примеру, если при зарплате в 50 тыс. грн дополнительно откладывать по 10% на "вторую пенсию", то размер выплаты может увеличиться на 14,6% (или на 5,8 тыс. грн). Совокупная пенсия в таком случае может составить около 21 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пенсия украинцев зависит всего от двух факторов – стажа и размера зарплаты. Для высокой пенсии необходимо иметь значительно больше 35 лет стажа и зарплату, которая превышает среднюю по стране. Причем по новым правилам расчета пенсии роль стажа значительно уступает роли размера заработной платы. Поэтому при большом стаже и минимальной зарплате можно рассчитывать только на минимальную пенсию.

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова отмечает: один из вариантов увеличить свою пенсию: принять участие в частном накопительном фонде. Тогда при достижении пенсионного возраста можно будет получать сразу две выплаты. Правда, никто не может гарантировать, что через 20 лет частный фонд не закроется, добавляет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.