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15 февраля • обновлено в 20:07
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На пенсию в 75 лет? Экономист предсказал острый кризис в Украине

1.1т
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Уже через 25-30 лет в Украине может наступить пенсионный кризис.

С таким предупреждением выступил в эфире ObozTV экономический эксперт Алексей Геращенко. Он объяснил, что с учетом нынешней демографической ситуации повышение пенсионного возраста как минимум до 70-75 лет – практически неизбежно.

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"Сейчас соотношение уже приближается 1:1, то есть на одного работающего – один пенсионер", – напомнил Геращенко.

"Чтобы хотя бы сохранить это соотношение, пенсионный возраст нужно будет постоянно повышать. Пожалуй, лет через 25-30, исходя из сегодняшней статистики рождаемости, этот пенсионный возраст должен будет как минимум составлять 70-75 лет", – подчеркнул он.

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По его прогнозу, в европейских странах сложится похожая ситуация, но в Украине пенсионный кризис будет еще более острым.

"В наших условиях, исходя из текущей рождаемости (когда количество населения уменьшается), ясно, что так или иначе будет пенсионный кризис. Он будет более острым, чем в развитых странах", – предостерег экономист.

Украине предсказали пенсионный кризис

Украине предсказали пенсионный кризис

livelaw.in

OBOZREVATEL напоминает, что с 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин в Украине повысится на полгода (до 59,5 лет). А с 2021-го все украинки будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет. Для мужчин пока все по-прежнему – возраст выхода на пенсию составляет 60 лет.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Пенсия в Украине Пенсионная реформа Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Алексей Геращенко
Место
Украина
Теги
пенсии Экономика Украины
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Не... За майдан, свидомым вообще не нужно давать пенсию.... Украинцам?? Можно... Но только не свидомым... Пусть скачут на майдане...
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