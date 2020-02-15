На пенсию в 75 лет? Экономист предсказал острый кризис в Украине

Уже через 25-30 лет в Украине может наступить пенсионный кризис.

С таким предупреждением выступил в эфире ObozTV экономический эксперт Алексей Геращенко. Он объяснил, что с учетом нынешней демографической ситуации повышение пенсионного возраста как минимум до 70-75 лет – практически неизбежно.

"Сейчас соотношение уже приближается 1:1, то есть на одного работающего – один пенсионер", – напомнил Геращенко.

"Чтобы хотя бы сохранить это соотношение, пенсионный возраст нужно будет постоянно повышать. Пожалуй, лет через 25-30, исходя из сегодняшней статистики рождаемости, этот пенсионный возраст должен будет как минимум составлять 70-75 лет", – подчеркнул он.

По его прогнозу, в европейских странах сложится похожая ситуация, но в Украине пенсионный кризис будет еще более острым.

"В наших условиях, исходя из текущей рождаемости (когда количество населения уменьшается), ясно, что так или иначе будет пенсионный кризис. Он будет более острым, чем в развитых странах", – предостерег экономист.

Украине предсказали пенсионный кризис livelaw.in

OBOZREVATEL напоминает, что с 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин в Украине повысится на полгода (до 59,5 лет). А с 2021-го все украинки будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет. Для мужчин пока все по-прежнему – возраст выхода на пенсию составляет 60 лет.

Минимальная пенсия в Украине одна из самых низких в Европе. Имея 35 лет стажа и среднюю зарплату, сейчас украинец сможет рассчитывать на выплату в размере всего лишь 2100 грн (при прожиточном минимуме в 2027 грн).

Вместо солидарной пенсионной системы в Украине планируют постепенно ввести накопительную. Но возникают проблемы: куда инвестировать деньги, чтобы компенсировать инфляцию, и как защитить свои сбережения от мошенничества.

Недавно глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова заявила, что очередное повышение пенсионного возраста в Украине произойдет в любом случае. При этом в качестве примера депутат привела Японию, где "уже говорят о 72 годах".

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