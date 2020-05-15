Денег на пенсии может не хватить: в Кабмине готовят реформу с двумя выплатами и новым взносом

Кабинет министров и парламентский комитет по вопросам социальной политики готовят новую пенсионную реформу. Каждый работающий должен будет платить дополнительный взнос, а при выходе на заслуженный отдых можно будет получить сразу две выплаты.

Подробнее о новшестве читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему нельзя оставить все, как есть?

Ответ прост: работающих становится меньше, а пенсионеров – больше. Поэтому уже через пять лет денег на пенсии может просто не хватить.

Сейчас в Украине полноценно работает только солидарный уровень пенсионного обеспечения. Грубо говоря, работающие платят соцвзносы со своих зарплат, а после эти деньги перераспределяются между пенсионерами.

"Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться", – заявила на круглом столе 12 мая министр соцполитики Марина Лазебная.

И что хотят изменить?

Альтернативы введения второго уровня нет – заявила Лазебная. За "второй уровень" уже много лет выступает и глава профильного комитета Галина Третьякова. Что это означает? Украинцы будут платить дополнительные взносы и смогут получать вторую пенсию при выходе на пенсию.

Главный принцип – сколько отложил, столько и получил. И то при условии, что накопительный фонд не рухнет или государство не решит оставить деньги себе (по опыту России, к примеру).

Для примера, если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от зарплаты, то на пенсии можно будет получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты.

Какой был бы размер второй пенсии:

При зарплате в 20 тысяч и взносе в 7% – 2 тысячи гривен;

При зарплате в 10 тысяч и взносе в 7% – 1,02 тысячи гривен.

На сайте Рады зарегистрирован один из проектов запуска второго уровня пенсионной системы. Согласно документу, украинцы с 2023 по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.

Стартовый взнос 3% – мизер, с которым рассчитывать на достойную вторую выплату не стоит. Но есть и позитивная новость – работник по своему желанию имеет право платить больше, пропорционально должен увеличивать взнос и работодатель. Итак, в 2023 г. все обязательно, согласно документу, должны будут отдать 1% из собственного кармана и еще два процента зарплаты – работодатель.

Как говорится в отчете комитета по вопросам социальной политики, только за счет средств, которые можно было накопить за последние 10 лет, пенсионеры получали бы выплаты в среднем на 17% больше, чем сейчас.

Накопленные средства, чтобы их не съела инфляция, нужно инвестировать в экономику. А это дополнительный инструмент для развития. Украина потеряла за 10 лет около $7 млрд.

И когда могут запустить второй уровень?

Сейчас обещают с 1 января 2021 года. Но это далеко не первое обещание. До этого говорили, что второй уровень запустят в 2020-м, 2019-м, 2018-м. Ежегодно сроки переносят и длится это уже как минимум 10 лет.

Это поможет?

Не факт. Экс-министр соцполитики Андрей Рева уверен: новая пенсионная система – далеко не панацея. По факту людям предлагают откладывать сразу в два источника и получать выплату из них же, но через 15-20 лет. Действующим пенсионерам это не поможет, а решать проблему, уверен политик, нужно именно с ними.

"Речь идет об общеобязательной накопительной системе. То есть с вашей зарплаты должны будут снять дополнительные деньги и отправить в негосударственный Пенсионный фонд. Он должен будет купить акции каких-то предприятий и получить гарантированный доход выше инфляции. Таким образом, за 20 лет идет накопление и потом вам начнут платить дополнительную пенсию",– пояснил Рева.

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