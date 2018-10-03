Пенсионная революция: когда украинцам будут платить по две выплаты

В Украине с 1 января 2019-го должны запустить накопительный уровень пенсионного обеспечения. Это значит, что украинцы младше 35 лет начнут зарабатывать себе на вторую пенсию.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Кабмин еще не разработал механизм, однако предложение уже есть в Раде - законопроект №6677. Он предполагает, что помимо ЕСВ, украинцы будут ежемесячно платить с зарплаты от 2 до 7% нового "налога" на накопительную пенсию. Собранные средства потратят на накопительную пенсию. В результате украинцы смогут получать сразу две выплаты – из солидарного уровня (действует сейчас) и накопительного (благодаря ежемесячным взносам).

Так, если отдавать с зарплаты на накопительные пенсии 7%, то размер "второй" пенсии составит 10,2% от последней зарплаты для мужчин и 7,3% для женщин (они живут на пенсии дольше). При взносе в 10% - 14,6% для мужчин и 10,4% для женщин, при взносе в 15% - 21,7% для мужчин и 15,4% для женщин.

Отметим, несколько лет назад размер единого соцвзноса (ЕСВ) в Украине сократили с 37% до 22%. Идея состояло в том, что работодатели не будут тратить больше и при этом смогут повысить зарплаты. Однако, согласно данным Пенсионного фонда (львиная часть ЕСВ идет на пенсии), зарплаты выросли незначительно. То есть работодатели сэкономленные средства оставили у себя в кармане.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что, согласно проекту бюджета, каждый украинец в 2019-м своими налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. грн. Общий дефицит составит 166 млрд грн.