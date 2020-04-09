Всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина в Украине.

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Об этом в эфире программы "Право на владу" заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Она уточнила, что это пока одно из решений, которые приняло правительство в поддержку пенсионеров.

dengi.ua

Министр уточнила, что по поводу тысячи гривен – этот вопрос уже зависит от Верховной Рады, которая должна принять изменения в госбюджет, после чего средства будут выплачены пенсионерам.

Также Кабмин готовится провести индексацию пенсий в мае.

Лазебная заверила, что все инициативы по поддержке пенсионеров будут выполнены в полном объеме.

Как уточняется на сайте Пенсионного фонда, выплаты компенсаций начались 7 апреля.

"Выплата компенсации за апрель начата сегодня тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 14 апреля текущего года начнется выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.