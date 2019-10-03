Пенсионеров "ДНР" могут лишить пенсий: донецкий блогер сообщил подробности

С 2020 года оккупанты будут лишать пенсий тех людей, кто не проживает на территории "ДНР" и не имеет местного паспорта.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, таким образом, главари "республик" специально сокращают количество пенсионеров для своих личных "карманов и нужд".

"Народная власть" решила прикрыть лавочку и соответственно сэкономить лишнюю копейку для себя любимых. Теперь будут тщательно проверять всех пенсионеров, которые не проживают на территории "ДНР" и лишать их пенсии. Оказалось, что многие давно живут на подконтрольной Украине территории, а в "ДНР" приезжают лишь за деньгами", – уточнил он.

Пенсии в "ДНР" Корреспондент.нет

По словам блогера, кроме этого, пенсию будут получать только те пенсионеры, у кого есть паспорт "ДНР".

"Чтобы его получить, нужно потратить не меньше 5 месяцев из-за очередей и бюрократии. Тем более, люди боятся его делать, чтобы не потерять украинское гражданство. В общем, жить в "ДНР" становится все веселее. Условия такие, что люди стали дотационными огрызками, а сопротивляться против этого подобно смерти", – подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" решили провести перепись населения, чтобы уменьшить количество пенсионеров, которые получают две пенсии.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.