Главная Новости
31 марта • обновлено в 12:16
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Личные финансы

Павел Розенко
Павел Розенко
Экс-вице-премьер-министр Украины Все статьи автора

Пенсіонери не отримають обіцяної 1000 грн

6.3т
Читать материал на украинском

Головний підсумок вчорашнього дня‼️‼️

1 квітня 2020 року ПЕНСІОНЕРИ НЕ ОТРИМАЮТЬ ВІД ЗЕ-ВЛАДИ ОБІЦЯНОЇ 1000 ГРИВЕНЬ!

1 березня індексація пенсій НЕ ПРОВЕДЕНА!!

Ціни стрімко ЗРОСТАЮТЬ!!

Економіка в повному ауті!!

Зміни до держбюджету НЕ СХВАЛЕНІ!!!

Коштів у Пенсійного фонду НЕМАЄ!!!

  • "Я вам ничего не должен"

  • "Мы вам ничего не обещали"

Цитати "ЗЕ- видатних"...

Точно не обіцяли, пане Зеленський???

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Павел Розенко Павел Розенко
Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Павла Розенка
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
3
Смешно
1
Интересно
38
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Я вам ничего не должен. Мы вам ничего не обещали" - а что, отличная позиция. Иначе, т.е. по народному, это звучит: "ви ж бачите, очі, що берете, будете їсти, аж повилазите".
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги