УКРАИНА Подтвержденные случаи: 549 Вылечились: 8, Умерли: 13

Украинский инфекционист разбил миф о том, что жара поможет убить коронавирус

Во Франции заявили о препарате от коронавируса, убивающем болезнь за 6 дней

Новый глава Минздрава Максим Степанов озвучил "план войны" с коронавирусом в Украине

Глава Закарпатского облсовета заявил о 5 тысячах зараженных коронавирусом.