Пенсионерам старше 80 лет выплатят по 4750 грн: как получить

Одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, теперь будут выплачивать по 40% от прожиточного минимума для лиц, которые утратили дееспособность. Помощь можно получить сразу за 7 месяцев – в сумме 4795 грн.

Как сообщили пресс-служба Минсоцполитики, таким образом ежемесячно выплачивать будут 685 гривен.

Уточняется, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года. Как пояснили OBOZREVATEL в пресс-службе министерства, все, кто обратится за помощью, смогут получить ее за все месяцы с начала года. Таким образом пенсионерам могут выплатить около 4795 грн – сумма за 7 месяцев 2020 года.

Одинокие пенсионеры могут получить помощь Facebook Минсоцполитики

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после верификации пенсионеров у части из них могут забрать выплаты. Согласно закону, на это есть целый ряд причин. Кроме того, в следующем году ужесточат и требования для тех, кто только будет выходить на заслуженный отдых.