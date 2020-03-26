В Украине на индексацию пенсий и выплаты по 1000 гривен на период карантина Кабинет министров предложил выделить дополнительные 19,681 млрд грн.

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Об этом сказано в документе секвестра бюджета, который Кабмин предоставил руководству Рады и парламентских фракций.

Тогда как ПФУ заявил о необходимости изменений в госбюджет для выплаты пенсионерам по 1 тыс. гривен, Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде увеличить дотацию Пенсионному фонду из госбюджета на 19,681 млрд гривен до 192,3 млрд гривен.

Пенсии проиндексируют

В январе текущего года Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год с доходами в 448,6 млрд гривен и дотацией из государственного бюджета в 172,6 млрд гривен.

Данным документом предлагается увеличить расходы на ПФ со 172,6 млрд грн до 192,26 млрд грн.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что в Украине в мае проведут индексацию пенсий, а также установят доплату для отдельных категорий пенсионеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабмин предложил Верховной Раде внести изменения в Госбюджет-2020, которые предусматривают увеличение дефицита бюджета в 4 раза, сокращение финансирования развития образования и регионов.

Ранее в Офисе президента сообщали, что правительство планирует уменьшить государственные расходы на 50 млрд гривен, в том числе по некоторым культурными программами снижения составит 70-100%.

Также с целью экономии бюджетных средств могут уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен. При этом раньше официально говорилось, что они будут платиться в полном объеме.

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