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26 марта • обновлено в 16:27
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Пенсионерам раздадут по 1000 гривен на период карантина: Кабмин выделил 20 млрд

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В Украине на индексацию пенсий и выплаты по 1000 гривен на период карантина Кабинет министров предложил выделить дополнительные 19,681 млрд грн.

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Об этом сказано в документе секвестра бюджета, который Кабмин предоставил руководству Рады и парламентских фракций.

Тогда как ПФУ заявил о необходимости изменений в госбюджет для выплаты пенсионерам по 1 тыс. гривен, Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде увеличить дотацию Пенсионному фонду из госбюджета на 19,681 млрд гривен до 192,3 млрд гривен.

Пенсии проиндексируют

Пенсии проиндексируют

В январе текущего года Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год с доходами в 448,6 млрд гривен и дотацией из государственного бюджета в 172,6 млрд гривен.

Данным документом предлагается увеличить расходы на ПФ со 172,6 млрд грн до 192,26 млрд грн.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что в Украине в мае проведут индексацию пенсий, а также установят доплату для отдельных категорий пенсионеров.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии Кабинет министров Украины
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюлеголовые, нужно сплотиться вокруг Зеленского и увеличить отчисления на АТО. АТОПУТИННАПАДЁТ!
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