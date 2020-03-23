Выплата пенсионерам по 1 тысяче гривен: в ПФУ назвали условие

Для разовой выплаты по 1 тысяче грн пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тысяч грн, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Об этом заявили в Пенсионном фонде, сообщают "Українські Новини".

"Осуществление вышеуказанных выплат потребует внесения изменений в закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год, а также внесение изменений в постановление Кабинета министров Украины от 24 января 2020 года № 22 об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2020 год", — сказано в сообщении.

Также в фонде отметили, что по состоянию на начало 2020 года численность лиц, размер пенсии которых не превышает 5 тыс. грн, составляла 10 млн человек. Общая сумма расходов на выплату указанной категории пенсионеров единовременной выплаты в размере 1 тыс. гривен составит 10 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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