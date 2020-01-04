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4 января • обновлено в 05:01
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Двойные пенсии для Крыма и ОРДЛО: Тука объяснил, кто имеет право на выплаты

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Пенсионеры аннексированного Крыма не имеют права получать социальные выплаты от Украины, поскольку с юридической точки зрения являются гражданами России.

Такое разъяснение дал в эфире ObozTV экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Тука прокомментировал громкое заявление нардепа от "Слуги народа", главы парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой: по ее мнению, жители Крыма и ОРДЛО имеют право на две пенсии – как от российских оккупантов, так и от Украины.

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"К сожалению, в очередной раз вижу, что "смешались в кучу кони, люди". Дело в том, что жители Крыма и жители оккупированного Донбасса с юридической точки зрения находятся в разных статусах", – обратил внимание экс-чиновник.

Он напомнил, что Россия официально признала жителей Крыма своими гражданами, независимо от их желания.

"Поэтому жители Крыма, как граждане России, получают российскую пенсию. В соответствии с действующим законодательством, в таком случае они не имеют права получать пенсию другого государства, в том числе Украины. Человек может получать официальную пенсию только от одного государства", – объяснил Тука.

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А вот большинство жителей оккупированных территорий Донбасса, уточнил Тука, получают от РФ не пенсию, а "материальную помощь". Кроме того, они остаются гражданами Украины.

"Поэтому у них есть полное юридическое право получать пенсию со стороны Украины", – подчеркнул он.

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По его словам, сейчас часто путают два понятия: выплату пенсий жителям оккупированных территорий и выплату пенсий на оккупированных территориях.

"Если человек живет на оккупированной территории, то он может пересечь линию разграничения и получить свою законную пенсию на подконтрольной Украине территории. Но это касается только людей, которые зарегистрированы как вынужденно перемещенные лица. Если человек не проходил такую регистрацию, то на сегодняшний день у него нет возможности получать свою пенсию", – отметил бывший замминистра.

Пенсионеры Крыма и ОРДЛО с юридической точки зрения находятся в разных статусах

Пенсионеры Крыма и ОРДЛО с юридической точки зрения находятся в разных статусах

facebook.com/pressjfo.news

Как писал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выплаты украинских пенсий в ОРДЛО начнутся только после деоккупации этих территорий.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Пенсия в Украине Аннексия Крыма Блокада Донбасса Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Георгий Тука Галина Третьякова
Место
Украина
Теги
пенсии ОРДЛО Крым Новости России
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ДАВАЙ ПЕНСИИ ЕПТЬ
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