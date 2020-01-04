Двойные пенсии для Крыма и ОРДЛО: Тука объяснил, кто имеет право на выплаты

Пенсионеры аннексированного Крыма не имеют права получать социальные выплаты от Украины, поскольку с юридической точки зрения являются гражданами России.
Такое разъяснение дал в эфире ObozTV экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Тука прокомментировал громкое заявление нардепа от "Слуги народа", главы парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой: по ее мнению, жители Крыма и ОРДЛО имеют право на две пенсии – как от российских оккупантов, так и от Украины.
"К сожалению, в очередной раз вижу, что "смешались в кучу кони, люди". Дело в том, что жители Крыма и жители оккупированного Донбасса с юридической точки зрения находятся в разных статусах", – обратил внимание экс-чиновник.
Он напомнил, что Россия официально признала жителей Крыма своими гражданами, независимо от их желания.
"Поэтому жители Крыма, как граждане России, получают российскую пенсию. В соответствии с действующим законодательством, в таком случае они не имеют права получать пенсию другого государства, в том числе Украины. Человек может получать официальную пенсию только от одного государства", – объяснил Тука.
А вот большинство жителей оккупированных территорий Донбасса, уточнил Тука, получают от РФ не пенсию, а "материальную помощь". Кроме того, они остаются гражданами Украины.
"Поэтому у них есть полное юридическое право получать пенсию со стороны Украины", – подчеркнул он.
По его словам, сейчас часто путают два понятия: выплату пенсий жителям оккупированных территорий и выплату пенсий на оккупированных территориях.
"Если человек живет на оккупированной территории, то он может пересечь линию разграничения и получить свою законную пенсию на подконтрольной Украине территории. Но это касается только людей, которые зарегистрированы как вынужденно перемещенные лица. Если человек не проходил такую регистрацию, то на сегодняшний день у него нет возможности получать свою пенсию", – отметил бывший замминистра.
Пенсионеры Крыма и ОРДЛО с юридической точки зрения находятся в разных статусах
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Как писал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выплаты украинских пенсий в ОРДЛО начнутся только после деоккупации этих территорий.
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