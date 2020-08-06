Украинцам пенсии пересчитают три раза: кто и сколько получит

В Украине уже в 2021 году трижды пересчитают пенсии. Первое повышение на 15% произойдет в марте.

Как сообщает OBOZREVATEL, на размер пенсионных выплат повлияет повышение минимальной зарплаты.

Таким образом первый раз пересчитают все пенсии в марте 2021 года. Если расчетный размер пенсии 2400 грн, то после повышения будет уже 2760 грн.

При этом, если расчетный размер 1500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума – 1769 грн.

Также на рост пенсий повлияет и повышение минимальной зарплаты в следующем году. Вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, по закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021-го – 2400 грн;

с 1 июля 2021-го – 2600 грн.

Ученый Лидия Ткаченко отмечает: с учетом того, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение коснется незначительного количества украинцев.

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