В Украине проблемы с пенсиями: как урежут выплаты и кто пострадает

Украинцы выходят на пенсию на 3-5 лет раньше большинства европейцев, но при этом получают самую низкую пенсию. В условиях высокого уровня теневых зарплат и сложной демографической ситуации Пенсионный фонд (ПФУ) оказался в сложной ситуации.

В 2019 году "дыра" в бюджете ПФУ достигнет рекордных 167 млрд грн. OBOZREVATE разобрался, чем грозит украинцам высокий дефицит и как спасти ситуацию.

Главное:

Пенсионный фонд с каждым годом увеличивает "грязный" дефицит;

из-за ограниченного бюджета размер выплат будет сокращаться;

без полноценной реформы добиться высокой пенсии не получится.

Что не так с украинскими пенсиями

Дефицит Пенсионного фонда Украины растет с каждым годом. Причем каждый работающий украинец платит дважды. Первый раз – выплачивая единый социальный взнос в размере 22% своей зарплаты, а второй раз – оплачивая своими налогами огромную дыру в бюджете ПФУ. Только в 2019-м на покрытие дефицита направят из бюджета 167 млрд грн.

Это рекордная цифра в истории ПФУ. В Министерстве социальной политики успокаивают: это всего лишь "грязный дефицит". То есть в него входят не только посчитанные по формуле пенсии, но и все надбавки, "дотяжки" и "особенные права". В любом случае, собранных с работающих средств катастрофически не хватает на выплату пенсий.

И проблема только обостряется. Так, как видно на графике, еще в прошлом году дефицит составлял 150 млрд грн, а в 2017-м – 139 млрд. Премьер-министр Владимир Гройсман после проведения пенсионной реформы заявлял, что дефицит можно полностью ликвидировать за 7 лет. При этом говоря "о дыре" он указывал "грязную цифру".

"Мы видим ликвидацию дефицита за семь лет. Многое зависит непосредственно от детенизации заработных плат. Мы предполагали, что на три года сохраняется дефицит такой, каким был – почти 140 млрд грн. Он пока сохраняется, мы находимся в таргетированных пределах. Далее смотреть на ситуацию. Нам нужно больше работать над детенизацией, потому что сегодня многим работникам продолжают платить зарплату в "конвертах", и это огромная проблема для Украины", – заявлял Гройсман.

Бюджет ПФУ крайне ограничен. Для примера, в прошлом году на выплаты по возрасту выделили 231,1 млрд грн. Если эту сумму разделить на всех пенсионеров, средняя сумма составит всего лишь 1882,3 грн. Такова реальная средняя пенсия без учета народных депутатов, судей, шахтеров, военных и других "льготных" категорий.

На обслуживание всего Пенсионного фонда тратят всего лишь около 1% общего бюджета. Экономить не на чем. Единственная возможность – увеличивать доходы. Причин для "плохой" ситуации в ПФУ несколько: высокий уровень зарплат в конверте, плохая демографическая ситуация, низкие зарплаты.

Даже если исключить все расходы, в том числе и зарплаты сотрудников Пенсионного фонда, на высокую выплату надеяться не приходиться. Если бы все украинцы получали при таких условиях одинаковые пенсии, ежемесячный размер составил бы всего лишь 2,8 тыс. грн. По оценкам OBOZREVATEL, средняя пенсия в этом году в лучшем случае составит 2,5 тыс. грн. При этом миллионы украинцев будут получать минимальную выплату, а это 1497 грн.

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Правда, стоит также учитывать, что вместе с дефицитом растут и собственные доходы ПФУ. Свой результат дало повышение минимальной зарплаты с 1600 до 3200 в январе 2017-го. Однако, судя по планируемым поступлениям от ЕСВ в 2019-м и выполненном показателе 2018-го, эффект от такого шага уже вычерпан. Да и результат от роста доходов с лихвой покрыло повышение пенсий в рамках реформы. И об этом свидетельствует увеличение "грязного дефицита".

Чем грозит растущий дефицит: низкие пенсии и задержки

Главное последствие – снижение уровня замещения заработной платы, отмечает эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова. Сейчас, по оценкам финансиста, украинцы на заслуженном отдыхе в среднем получают 35% своей зарплаты. Хотя стандарты Международной организации труда, которые обязалась выполнять Украина, говорят о том, что размер пенсии должен составлять не меньше 40% привычного заработка.

"И коэффициент замещения будет снижаться с каждым годом", – уверена Третьякова. Даже при условии роста зарплат и детенизации рынка, решение Кабмина в рамках реформы снизить коэффициент оценки стажа с 1,35 до 1%, так или иначе приведет у снижению размера всех будущих выплат.

Простые украинцы начнут чувствовать на себе нововведение только начиная с текущего года. В прошлом году в качестве "переходного периода" в формуле временно ввели более выгодные условия (считали среднюю зарплату за два, а не три предыдущих года). А уже в этом году пенсионер, который будет выходить на заслуженный отдых, получит примерно на 26% меньше, чем мог бы получить при таких же условиях, но по старой формуле (действовала до реформы 2017 года).

Данных о средней заработной плате за прошлый год еще нет. Однако, даже при условии значительного роста, в этом году при 35 годах стажа и средней зарплате рассчитывать можно будет на пенсию всего лишь около 1,9-2 тыс. грн. При этом средняя зарплата составляет около 8 тыс. грн.

Еще одна угроза высокого дефицита – кассовые разрывы. В условиях, когда каждая копейка на счету, небольшая задержка в поступлениях может привести к тому, что украинские пенсионеры вовремя свои выплаты не получат. К примеру, в прошлом году много пенсионеров получили выплаты с опозданием на неделю.

Единственный выход – полноценная реформа

Галина Третьякова поясняет: только существующая солидарная система, когда украинцы получают пенсии за счет взносов работающих, высокий доход обеспечить не может. С таким утверждением также соглашается и старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Для того, чтобы украинцы могли обеспечить себе безбедную старость, необходимо создавать второй уровень. Он предусмотрен в действующем законе, но не работает. Если пенсионную реформу доведут до логического конца, все работающие пенсионеры помимо отчислений в Пенсионный фонд должны будут часть зарплаты аккумулировать на своем личном счету.

Причем вариантов несколько: перераспределить уже существующие налоги (например, НДФЛ), обязать работодателей откладывать на старость своих сотрудников, увеличить налоговую нагрузку на зарплату. Прежде чем принять решение, уверены опрошенные OBOZREVATEL эксперты, необходимо провести широкую дискуссию. Все заинтересованные стороны: и работающие, и работодатели, должны высказать их позицию.

Без накопительного уровня ожидать высоких пенсий не стоит. Более того, в большинстве стран Европы уже давно работают похожие системы. С демографической проблемой, когда число работающих сокращается, а количество пенсионеров – растет, столкнулись большинство развивающихся и развитых стран. Но если, к примеру, в Польше накопительный уровень запустили еще в конце 90-х, то Украина до сих пор не может решиться на такой шаг.

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