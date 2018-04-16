Пенсии в Украине будут падать каждый год: что происходит

"Нормальной" считается пенсия в размере 40% привычного заработка, говорится в стандартах Международной организации труда (МОТ). Так, если зарабатывал 10 тыс., то "нормальная" пенсия – 4 тыс. грн. В Украине же при зарплате в 10 тыс. грн и 35 годами стажа можно претендовать на пенсию ниже 2,7 тыс. грн. Причем размер пенсии по отношению к зарплате будет снижаться с каждым годом.

Об этом говорится в материале "Обозревателя". Дело в том, что в рамках пенсионной реформы приняли решение сократить коэффициент оценки стажа с 1,35% до 1%. Так, если раньше за каждые 10 отработанных лет полагалось 13,5% от расчетного заработка, то сейчас – всего 10%. Эти правила полноценно начнут действовать только со следующего года.

По оценкам экспертов, в результате украинцы будут получать на пенсии всего около 26% привычного заработка, при норме в 40%.

Уже сейчас средняя пенсия в стране – 2,5 тыс. грн, а средняя зарплата – больше 7 тыс. грн. Фактически, на заслуженном отдыхе при средней зарплате можно претендовать всего на 35% своего дохода. В следующем году эта цифра сократится примерно на 10 п.п.

Напомним, Кабинет министров до конца года должен презентовать свой проект накопительной пенсионной системы. Этот шаг подведет к логическому концу начатую в прошлом году реформу. Солидарная система (те пенсии, на которые платим взносы и которые получаем сейчас) будут снижать с каждым годом, поэтому без второго уровня получить высокую пенсию в Украине будет сложно.