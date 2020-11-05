Третьякова прояснила, будет ли Украина платить пенсии для ОРДЛО

В Трехсторонней контактной группе не рассматривают вопрос о возобновлении выплат пенсий в ОРДЛО.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" и глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова в эфире телеканала "Наш" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Она сообщила, что 10 ноября планируется открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом с аптеками и банками, где жители ОРДЛО смогут получать пенсии.

"Рассматривается вопрос открытия новых контрольно-пропускных пунктов, КПВВ, в Счастье и Золотом 10 ноября. Мы делаем там комфортные зоны, чтобы и пенсионеры могли получать там свои пенсии. Непосредственно на КПВВ будут размещены банковские подразделения, аптека, будет возможность измерить температуру, купить лекарства. Таким образом, человек, который только пришел с неподконтрольной территории, получит тот перечень услуг на КПВВ, который есть на подконтрольной территории", — рассказала Третьякова.

Она пояснила, что раздача пенсий в ОРДЛО через Красный Крест невозможна.

"Вопрос выдачи пенсий через Международный комитет Красного Креста не рассматривался. Они не причастны к получению и развозке денег, особенно если это кеш", — сказала нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что в ОРДЛО людям перестали выплачивать пенсии из-за карантина, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Позже министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что на оккупированной территории Донбасса живут 500 тысяч человек со статусом переселенцев, которые получают украинскую пенсию.

Позже член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш заявил, что скоро Россия перестанет платить пенсии в ОРДЛО.