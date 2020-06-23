Пенсии украинцам будут назначать автоматически: что для этого нужно
Пенсии будут назначать автоматически (Фото: коллаж Обозреватель)
Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. Новая услуга позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.
Сервис будут предоставлять на веб-портале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Для этого необходимо:
заполнить анкету-заявление;
добавить сканированные копии документов;
с помощью КЭП подписать анкету-заявление и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.
С начала работы сервиса анкеты-заявления уже подали 356 граждан.
В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям сайта ПФУ, которые не имеют КЭП. Они смогут подавать все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 2021 года будут расти требования к необходимому количеству пенсионного стажа. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.