Пенсии, субсидии и деньги безработным: в Кабмине рассказали, как помогут украинцам из-за карантина

В связи с введением карантина правительство разработало программу поддержки украинцев, в том числе относительно повышения пенсий и предоставления субсидий.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 10 апреля, об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, 11,3 млн пенсионеров получат повышенные пенсии, по которым ведомство подготовило три программы.

"Первая – ежемесячная надбавка для тех, кому исполнилось 80 и больше лет. Вторая – это выплата одной тысячи гривен тем, у кого пенсия меньше пяти тысяч... Третья – это индексация пенсий, с первого мая", – рассказала она, отметив, что с 1 апреля также сделан перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Марина Лазебная

Также 3,2 млн домохозяйств получат дополнительную компенсацию на оплату коммунальных услуг. Для 2,4 млн граждан, которые получают социальную помощь, будет автоматически продлен срок их выплат без личного обращения в управления соцзащиты.

Около 300 тысяч семей-ФЛП первой и второй группы с детьми до 10 лет, которая платили ЕСВ в течение последнего года, также получат помощь.

Лазебная добавила, что еще порядка 100 тысяч безработных граждан дополнительно получат право на получение помощи. Речь идет о малообеспеченных семьях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам грозит масштабная безработица, однако правительство Украины намерено уже в мае создать 500 тысяч рабочих мест, чтобы избежать развития экономического кризиса.

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