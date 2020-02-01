Часть украинцев останется без пенсии, а требования ужесточат: новшества 2020-го

С 2020 года в Украине возрасли требования по страховому стажу для желающих оформить пенсию. Кроме того, в текущем году проведут масштабную верификацию получателей соцвыплат, в результате чего часть пенсионеров может остаться без выплат.

Помимо этого, в последние года все чаще говорят о неэффективности солидарной пенсионной системы. В 2020 году дефицит Пенсионного фонда достигнет рекордных 172,5 млрд грн, денег на выплаты пенсий критически не хватает, а накопительную систему все не спешат вводить.

Как же быть тем, кто уже на пороге пенсионного возраста, тому, кто не успел заработать себе на пенсию, и какова судьба новой системы – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В 2020 году государство проверит всех получателей соцвыплат, в том числе и пенсионеров. Незаконные начисления будут приостановлены.

Повысился необходимый страховой стаж для выхода на пенсию до 27 лет.

Если у вас нет необходимого стажа, его можно докупить или доработать.

Солидарная пенсионная система в Украине в упадке, а введение накопительной пока невозможно.

Государство проверит пенсионеров

В конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о верификации (проверке) пенсий, субсидий, пособий, стипендий и других социальных выплат. Это даст возможность отсеять тех, кто получает помощь от государства незаконно, в том числе и пенсионеров.

Решение о приостановке выплат по итогам проверки может принять как суд, так и местное подразделение Пенсионного фонда согласно 49 статье закона "Об общеобязательном пенсионном страховании".

За что могут забрать пенсию:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

"Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты", – говорится в документе.

Рост стажа для получения пенсии

В 2018 году в Украине стартовала пенсионная реформа, благодаря которой страховой стаж для выхода на пенсию повысили с 15 до 25 лет. В 2020 необходимый стаж для 60-тилетних украинцев составляет уже 27 лет. Согласно закону, к 2028 году минимальный стажа для выхода на пенсию будет составлять 35 лет.

Кроме того, в 2020 году в очередной раз поднимается пенсионный возраст для женщин на полгода. Так женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года еще смогут выйти на пенсию в 59,5 лет. А те, кто родился после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только, когда им исполнится 60 лет, то есть в 2021 году.

Правда в Верховной Раде уже задумались об очередном повышении пенсионного возраста. Планируется, что реформа может стартовать в 2023 или 2025 году, а повышать возраст выхода на пенсию будут на один месяц в год.

Что делать, если нет стажа

Итого, согласно пенсионной реформе, имея 27 лет страхового стажа в 2020 году, украинцы могут смело идти на пенсию уже в 60 лет, если у вас от 17 до 27 лет стажа, то придется поработать до 63 лет, а со стажем от 15 до 17 лет – до 65. А что, если до этого возраста вы не успели официально отработать необходимое количество лет?

В таком случае есть два варианта:

докупить стаж;

добровольный взнос в Пенсионный фонд;

продолжать работать.

В первом случае пенсионный фонд продает стаж украинцам рассчитывая стоимость месяца по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два, что по состоянию на сегодня равно 2 078 грн. Соответственно, год стажа вам обойдется в 24,9 тыс. грн.

Пенсия в Украине

Если первый вариант больше подходит тем, у кого пенсионный возраст уже на носу, а стажа не хватает, то второй вариант для тех, кто заранее подумал о своей пенсии. К примеру, если вы не работаете официально, а получать пенсию все же хочется, вы можете подать заявление в Пенсионный фонд о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 1 039 грн в месяц.

С третьим вариантом все понятно, вы просто дорабатываете необходимый для получения пенсии страховой стаж.

Кроме того, в связи с существенным повышением необходимого страхового стажа, большое количество украинцев лишилось возможности выйти на заслуженный отдых при достижении пенсионного возраста. По этой причине украинским правительством принято решение о предоставлении временной социальной помощи пенсионерам, которым не хватает стажа. Действовать программа будет еще до 31 декабря 2020 года.

Пенсии в Украине

Правда, чтобы получить социальную помощь от государства, минимальный стаж в 15 лет будет необходим. Для назначения временной финансовой помощи необходимо обратится з заявлением в органы соцзащиты по месту прописки или по адресу фактического проживания.

К заявлению на оформление социального пособия нужно приложить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства + ИНН;

справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера – в течении 5 рабочих дней)

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением пособия

С 1 января 2020 года максимальный размер социальных выплат украинцам, которым не хватает стажа для пенсии равняется 1 638 грн.

Накопительная система

В Украине дефицит Пенсионного фонда в 2020 году достигнет рекордных 172,5 млрд грн. Это главный показатель неэффективности солидарной системы, которую мы сейчас используем.

Уже сейчас в Раде зарегистрировали законопроект о запуске второго уровня накопительной системы. Проще говоря, часть зарплаты работающие должны будут откладывать на личном пенсионном счете. Деньги можно будет получить при достижении 60 лет (или позже).

Законопроектом предлагается, что работодатели будут платить 2% от зарплаты на "вторую пенсию", а работающие – от 1%. Если сотрудник решит платить больше, пропорционально увеличится и взнос от работодателя (но не больше чем на 5 процентных пункта).

Однако, Министр соцполитики Юлия Соколовская заявила, что в Украине пока нет возможности запустить накопительную пенсионную систему. По ее словам, сначала нужно создать его "дизайн": определить, кто будет платить взносы, сколько они будут процентов, сделать расчеты, будет ли это выгодно людям.

Юлия Соколовская

При этом, по мнению министра, украинцы и сейчас могут откладывать деньги на будущее. "Я скажу такую вещь – нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать – это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее", – считает Соколовская.

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире ObozTV полностью раскритиковал слова нынешнего министра соцполитики, напомнив, что необходимость введения в Украине накопительной системы пенсионного страхования была прописана в предвыборной программе партии "Слуга народа".

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"Накопительная система и негосударственные пенсионные фонды – это элемент, через который украинцы могут и сами накопить на свое будущее. Когда нет системы негосударственных пенсионных фондов, как украинец может копить? Наоборот, надо развивать эту систему", – говорит он.

"Чтобы у человека возникло желание откладывать на старость, у него должен возникнуть достаточный ресурс. У украинца, который сегодня получает 8-9 тыс. грн зарплаты, есть возможность что-то еще дополнительно откладывать?" – подчеркнул бывший вице-премьер.

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