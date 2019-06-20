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Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты

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В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров – средний размер выплаты после перерасчета достиг более 3 тыс. гривен.

Несмотря на это, львиная доля украинцев до сих пор живут со значительно меньшими пенсиями, говорится в публикации OBOZREVATEL.

Главный способ увеличить размер будущей выплаты – работать официально. Чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если же человек официально трудоустроен, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

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По словам юриста Александра Плахотника, те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию, они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и субсидию.

"Единственная возможность защитить свои права – правильно оформить трудовые отношения. Если вы просто на словах договорились выполнять какую-либо работу за ежемесячную плату, деньги в конверте, то такой работодатель вам ничего не должен", – отметил юрист.

Вторая возможность поднять сумму выплат – выйти на пенсию позже. В частности, за каждый месяц отсрочки выплаты ее размер увеличивается на 0,5%. При этом, если отсрочить пенсию более чем на 5 лет, прибавка за каждые 12 месяцев составит 0,75%.

К примеру, если человек заработал на пенсию в размере 3 тыс. гривен, но при этом решил получать ее не в 60, а в 61 год, размер выплаты увеличится как минимум на 180 гривен. А если выйти на заслуженный отдых на 6 лет позже – пенсия увеличится на 1170 гривен.

Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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Темы
Накопительная пенсионная системаПенсионная реформаПенсия в УкраинеПовышение зарплат и пенсий
Место
Украина
Теги
пенсиипенсии военнымНакопительная пенсияповышение пенсий
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