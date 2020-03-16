В России пенсии и соцвыплаты могут выдать авансом из-за коронавируса

Кабинет министров России рассматривает возможность авансирования обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат.

На такие меры российское правительство может пойти в связи с пандемией коронавируса COVID-2019. Об этом сообщают "РИА Новости".

Кабинет министров России рассматривает возможность авансирования обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может серьезно повлиять на мировую экономику.

Отметим, что Россия со вторника, 17 марта, решила приостановить железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой в связи с распространением в мире коронавируса. Позже об аналогичном решении касательно украинских поездов заявила и Беларусь.

В московском медицинском центре в районе Коммунарки, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус, с крыши больницы упал медработник.

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