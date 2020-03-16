Главная Новости
16 марта • обновлено в 13:22
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В России пенсии и соцвыплаты могут выдать авансом из-за коронавируса

2.3т
Читать материал на украинском

Кабинет министров России рассматривает возможность авансирования обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат.

На такие меры российское правительство может пойти в связи с пандемией коронавируса COVID-2019. Об этом сообщают "РИА Новости".

Кабинет министров России рассматривает возможность авансирования обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат

Кабинет министров России рассматривает возможность авансирования обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может серьезно повлиять на мировую экономику.

  • Отметим, что Россия со вторника, 17 марта, решила приостановить железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой в связи с распространением в мире коронавируса. Позже об аналогичном решении касательно украинских поездов заявила и Беларусь.

  • В московском медицинском центре в районе Коммунарки, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус, с крыши больницы упал медработник.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Повышение зарплат и пенсий
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
6
Смешно
3
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
В Кукарине могут выдать люлей чубатым соотечественникам.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Вот это правильный ход, молодцы!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги