Главная Новости
19 января • обновлено в 00:30
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Пенсии для жителей ОРДЛО: Рева прояснил ситуацию на Донбассе

692
Читать материал на украинском

Украина может выплачивать пенсии жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей исключительно на подконтрольной территории.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр социальной политики Андрей Рева, комментируя дискуссии относительно возможности выплаты пенсий на оккупированных территориях Донбасса.

"Я технической возможности платить на оккупированной территории не вижу и не знаю ни одного исторического прецедента, когда бы на оккупированную территорию платились деньги с неоккупированной территории. В Грузии платят пенсии на подконтрольной правительству территории, никто в Абхазию деньги не направляет. В Приднестровье тоже никто деньги не направляет, платят на подконтрольной правительству территории", – рассказал Рева.

Новости
В "Слуге народа" предложили двойную пенсию для жителей ОРДЛО

Бывший глава Минсоцполитики прокомментировал различные варианты выплаты пенсий в ОРДЛО, которые обсуждаются в Украине: "Давайте думать, как решать ситуацию. Давать Красному Кресту? Красный Крест – это россияне в форме Красного Креста. Мы на это не пойдем. Хотите ОБСЕ? В ОБСЕ не видят обстрелов, работают с 9:00 до 18:00. В 18:05 начинают обстреливать украинские позиции, они не могут определить, откуда снаряд полетел. Вы им хотите доверить средства на выплату нашим пенсионерам?"

По его словам, еще никто не смог предложить механизм выплаты на неподконтрольных территориях.

"Жителям неподконтрольных территорий – пожалуйста, мы платим на подконтрольной территории, идет физическая идентификация. Те, кто говорят, что надо это отменить, работают не на Украину", – подчеркнул Рева.

Новости
Порвал украинский паспорт: сторонник оккупантов обвинил Путина в "собачьей жизни" на Донбассе

Также экс-министр отметил, что в нынешних условиях члены террористических формирований "Л/ДНР" лишены возможности получать украинские пенсии.

"Мы имеем систему, при которой человек пересекает сегодня линию разграничения и получает пенсию тут. Тот, кто воюет против Украины, будет пересекать линию разграничения? Сколько боевиков выловила Служба безопасности Украины при попытке пересечь линию разграничения? Они 10 раз подумают, можно ли пройти. Переходят линию разграничения те люди, которые считают, что все нормально, и получают пенсию", – отметил он.

Пенсии для жителей ОРДЛО: Рева прояснил ситуацию на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Пенсия в Украине Война на Донбассе Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Новости Донбасса пенсии Донбасс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги