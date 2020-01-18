Пенсии для жителей ОРДЛО: Рева прояснил ситуацию на Донбассе

Украина может выплачивать пенсии жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей исключительно на подконтрольной территории.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр социальной политики Андрей Рева, комментируя дискуссии относительно возможности выплаты пенсий на оккупированных территориях Донбасса.

"Я технической возможности платить на оккупированной территории не вижу и не знаю ни одного исторического прецедента, когда бы на оккупированную территорию платились деньги с неоккупированной территории. В Грузии платят пенсии на подконтрольной правительству территории, никто в Абхазию деньги не направляет. В Приднестровье тоже никто деньги не направляет, платят на подконтрольной правительству территории", – рассказал Рева.

Бывший глава Минсоцполитики прокомментировал различные варианты выплаты пенсий в ОРДЛО, которые обсуждаются в Украине: "Давайте думать, как решать ситуацию. Давать Красному Кресту? Красный Крест – это россияне в форме Красного Креста. Мы на это не пойдем. Хотите ОБСЕ? В ОБСЕ не видят обстрелов, работают с 9:00 до 18:00. В 18:05 начинают обстреливать украинские позиции, они не могут определить, откуда снаряд полетел. Вы им хотите доверить средства на выплату нашим пенсионерам?"

По его словам, еще никто не смог предложить механизм выплаты на неподконтрольных территориях.

"Жителям неподконтрольных территорий – пожалуйста, мы платим на подконтрольной территории, идет физическая идентификация. Те, кто говорят, что надо это отменить, работают не на Украину", – подчеркнул Рева.

Также экс-министр отметил, что в нынешних условиях члены террористических формирований "Л/ДНР" лишены возможности получать украинские пенсии.

"Мы имеем систему, при которой человек пересекает сегодня линию разграничения и получает пенсию тут. Тот, кто воюет против Украины, будет пересекать линию разграничения? Сколько боевиков выловила Служба безопасности Украины при попытке пересечь линию разграничения? Они 10 раз подумают, можно ли пройти. Переходят линию разграничения те люди, которые считают, что все нормально, и получают пенсию", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо выступил за возобновление выплаты украинских пенсий жителям ОРДЛО.

В конце ноября 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Россией Донбасса.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко считает, что пенсии на оккупированные Россией территории может доставлять ОБСЕ.

Бывший глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что такой шаг может привести к вечному конфликту на Донбассе.

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