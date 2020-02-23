Пенсии для Донбасса: что ждет жителей ОРДЛО

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23 февраля • обновлено в 17:11
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Пенсии для Донбасса: Розенко рассказал, что ждет жителей ОРДЛО

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Жители оккупированных районов Донбасса имеют законное право на получение пенсий от Украины, однако выплаты там возобновятся только после возвращения территорий под украинский контроль.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. При этом он уточнил, что пособников оккупантов вместо пенсий будет ждать уголовное преследование.

"Я думаю, пенсионная составляющая должна быть урегулирована следующим образом. Во-первых, мы признаем, что люди на оккупированной территории безусловно имеют право на все соответствующие социальные и пенсионные выплаты. Но Украина может возобновить эти обязательства перед людьми после того, как восстановится территориальная целостность Украины, после того, как на оккупированной территории будут действовать органы власти и все законы Украины, Конституция Украины", – отметил Розенко.

По его словам, не может быть так, что на оккупированной территории "пенсионное законодательство Украины будет действовать, а все остальные законы у них будут свои".

"Или вы находитесь в конституционном поле и в поле действующего пенсионного законодательства, и тогда мы решаем все вопросы социальной защиты, вопросы пенсий, зарплат, занятости – все социальные проблемы людей берет украинское государство. Или, если эта территория оккупирована, значит все расходы на пенсионную и социальную систему должна нести исключительно оккупационная власть. В данном случае, это Российская Федерация", – пояснил бывший вице-премьер.

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Розенко добавил, что у Украины сегодняшний день нет никаких возможностей совершать любые расходы на оккупированной территории.

"Там не действуют украинские законы с одной стороны, а с технологической точки зрения у нас нет там отделений Пенсионного фонда, отделений украинских банков... Мы не знаем даже точной численности и не имеем верифицированных списков пенсионеров, проживающих на этой территории", – отметил он.

Экс-вице-премьер сообщил, что у людей, которые принимали непосредственное участие в оккупации территории, есть два выхода – "или податься к себе домой в Россию, или быть привлеченным согласно действующему украинскому законодательству".

"Эти люди будут лишены любых пенсий и социальных выплат. Мирные жители, которые не брали в руки оружие, не участвовали в противозаконных акциях, безусловно должны получать пенсии в полном объеме за все годы, за которые им были прекращены выплаты. Потомки людей, которые умерли в этот период, тоже имеют право получать пенсии за своих родителей, дедов, родственников и так далее", – рассказал он.

"У нас есть все данные в базе Пенсионного фонда, кому и когда были прекращены пенсионные выплаты. Все средства после восстановления территориальной целостности несомненно будут выплачены", – добавил он.

Пенсии для Донбасса: что ждет жителей ОРДЛО

newsone.ua

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Темы
Война на Донбассе Пенсия в Украине Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Павел Розенко
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс пенсии ОРДЛО
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Andria Viktor
Andria Viktor
Донбасс расцветёт и перегонит все страны мира.есть такая мулька .
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
После возвращения киевской области пенсии будут платить Только Донбассу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
жлобство ккляцке во всей своей красе... пенсии - это не милость со стороны Украинского государства, эти пенсии люди сами заработали... все, кто убивал и нарушал права жителей Донбасса, будут покараны, потом не спрашивайте А МЕНЯ ЗА ЩО... поняли, скотыняки?
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