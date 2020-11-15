Печать денег может стать единственным выходом, – Данилюк

Правительство Украины столкнулось с большой проблемой недостатка средств для социальных выплат. Причина заключается в популистских действиях власти.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк. "Делегация НБУ и Минфина ведет переговоры в Вашингтоне, но мне кажется, очень трудно к чему-то договориться в такой короткий срок. Уже говорят о том, что давайте печатать деньги. И я понимаю, потому что у них нет другого выхода. Вопрос: зачем до этого надо было доводить?" – подчеркнул он.

Данилюк назвал рекордным дефицит государственного бюджета 2020 года, который по состоянию на сентябрь превысил 80 млрд гривен. "Его планировали профинансировать за счет заимствования, в первую очередь, за рубежом. Но надо не тратить деньги и надеяться, что в конце ты получишь кредиты, но и оценивать, что будем делать, если эти кредиты не сможем получить", – отметил экс-министр.

"Оставьте хоть что-то, чтобы выполнить свои обязательства перед гражданами Украины, в частности, по социальным платежам. Этого не было сделано. Сейчас остается чуть больше месяца, и у правительства огромная проблема – где же найти деньги", – констатировал он.

Отвечая на вопрос, кто допустил "ключевой промах", который привел к такой ситуации, Данилюк сказал: "Ключевой промах – это не промах министра финансов. Ключевой промах – это власть. Один министр финансов не может остановить популизм всей власти".

"Власть хочет нравиться, и она с радостью тратит средства налогоплательщиков для того, чтобы им нравиться. И не воспринимает всерьез те риски и вызовы, которые стоят перед страной. Это ключевая проблема", – подытожил он.

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