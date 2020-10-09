Патриарх Кирилл решил продать свой самолет

Бизнес-джет Gulfstream G450, на котором передвигался патриарх Кирилл, выставили на продажу.

Цена самолета епископа Русской православной церкви не раскрывается. Ее готовы предоставить только по запросу. Об этом свидетельствует объявление на сайте дилера Avpro.

Каталожная стоимость подобных Gulfstream G450 составляет 43 млн долларов.

Бизнес-джет с бортовым номером T7-ZZZ выполнил свой последний полет 31 октября 2019 года из Риги в английский Фарнборо.

В последний раз он был запечатлен 25 сентября 2020 года также в аэропорту Фарнборо.

По информации российских СМИ, с 2013 по 2016 годы судно принадлежало офшорной компании Helter Management Ltd, которая входила в группу ВТБ. После перерегистрации самолета его оператором стала компания Skyline Aviation SRL.

Позже борт перерегистрировали на компанию Otoba Assets Ltd. Этот офшор связан с бывшим российским министром Михаилом Абызовым, который на сегодняшний день находится в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РПЦ назвал коронавирус "божественным промыслом", который призван разрушить идеалы потребительского общества.