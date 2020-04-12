Пасхальная корзина-2020 подорожала: что туда можно положить и сколько стоит

Стоимость пасхальной корзины в 2020 году по средним ценам в Украине по состоянию на март составила около 620 грн.

Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, сообщает AgroPortal.

"В этом году традиционные яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 88 грн дороже. То есть на 16,5% больше, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 532 грн", — сказал Лупенко.

По его словам, стоимость основной составляющей пасхальной корзины — домашней выпечки — составит около 96 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, ведь ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

"Рост стоимости продуктов обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, муки и сахара, с другой — увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативный всплеск цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", — объяснил Лупенко.

По его словам, самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты:

домашняя колбаса (0,5 кг) — 118 грн (190-250 грн за 1 кг)

буженина (0,5 кг) — 110 грн из расчета 195-230 грн за 1 кг.

Пасхальная корзина kanalukraina.tv

По сравнению с 2019 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 12,2%, а домашней колбасы — на 13,5%. Сало (0,5 кг) обойдется в 48 грн из расчета 80-125 грн за 1 кг.

В свою очередь среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр (0,5 кг) — 75 грн (138-190 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) — 85 грн (160-210 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

В то же время самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 штук) — 20 грн (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) — 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года — 9-14 грн.

"При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино — ее стоимость возрастет до 801 грн. Это на 90 грн или на 12,7% больше стоимости корзины такого же состава в 2019 году", — подсчитал Лупенко.

Он уточнил, что такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности, яблок и увеличение цены на плодовые вина.

Цена яблок по сравнению с 2019 годом выросла на 75% и составляет (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: томаты тепличные (0,5 кг) — 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) — 29 грн (56-63 грн).

При этом за бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

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