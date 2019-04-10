Пасхальная корзина-2019: экономист объяснил, подорожают ли продукты

Стоимость продуктов для пасхальной корзины в Украине в этом году вырастет на 12-15%. В последнее время значительно повысилась цена на муку, поэтому, соответственно, куличи будут стоить дороже.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист, председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Он добавил, что полезнее для здоровья приготовить кулич самостоятельно, а не покупать магазинный.

"Мясо дорожает меньшими темпами, чем мука, из которой будут готовить паски. Хотя, знаете, куличи тоже бывают разные, например,"Киевхлеб" приготовил в этом году "премиальную паску", которая будет стоить до тысячи гривен за полтора килограмма. Поэтому украинцы, конечно, будут покупать и готовить, исходя из своих финансовых возможностей. Я бы рекомендовал готовить самостоятельно, так как многие производители, к сожалению, кладут в куличи не то, что положено по рецепту. Если вы приготовите собственными руками, то будете знать, что это сделано качественно и с пользой для здоровья", – сказал он.

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Те граждане, у которых мало времени на приготовление, могут купить готовую пасхальную корзину, объяснил экономист.

"Но так не получится выбрать ни кагор, ни мясо, ничего другого, если корзина уже продается готова и собрана. А тут если такой случай, когда человек хочет купить действительно что-то хорошее, то он будет выбирать", – отметил Дорошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последние пять лет продукты из социальной продуктовой корзины подорожали почти в три раза – больше всего выросла цена на хлеб. В феврале 2014 стоимость продуктовой соцкорзины составляла $12,6, а в нынешнем году уже $34,56.

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