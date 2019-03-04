"Пасечника ненавидят все больше": в "ЛНР" рассказали, как "дохнут с голодухи" при "русском мире"

В самопровозглашенной "ЛНР" царят безработица и экономический спад, а зарплата населения не превышает 100-150 долларов.

Такими выводами после общения с местным жителем поделился в своем блоге Фашик Донецкий.

По его словам, все трудоспособное население покинуло оккупированную территорию, а тем, кто остался, приходится выживать в ужасных условиях.

ЛНР Униан

"В селах и шахтерских поселках остались фактически одни пенсионеры. Начинать новую жизнь им уже поздновато и здоровье не позволяет многим выехать. Но, если честно, то ехать пенсионерам некуда. Вообще. Старики никому не нужны. В селах выживают за счет огородов, иначе б сдохли с голодухи", – написал он.

Отмечается, что средняя зарплата в "республике" – 100-150 долларов. Социальные выплаты и того меньше. "Основная масса людей получает пенсии в размере 3200-3500 рублей (45-50 долларов), пенсии у инвалидов детства – 1500-1800 рублей (21-25 долларов)", – рассказал блогер.

Помимо этого, указывается, что оккупационные власти ужесточили условия ведения бизнеса в "ЛНР", повысив налоги и введя огромные штрафы. По словам блогера, главаря Леонида Пасечника ненавидят с каждым днем все больше и больше.

Леонид Пасечник realgazeta.com.ua

При этом, учитывая тот факт, что на оккупированной территории нет доступа к украинским телеканалам, российская пропаганда активно пытается показать, что Кремль спасает "республику" от нищеты и "геноцида" со стороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированной "Луганской народной республике" закрылся завод "Метипол", который находился в Алчевске.

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