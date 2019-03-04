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МирСпорт

/Новости экономики

"Пасечника ненавидят все больше": в "ЛНР" рассказали, как "дохнут с голодухи" при "русском мире"

56.5тЧитать материал на украинском

В самопровозглашенной "ЛНР" царят безработица и экономический спад, а зарплата населения не превышает 100-150 долларов.

Такими выводами после общения с местным жителем поделился в своем блоге Фашик Донецкий.

По его словам, все трудоспособное население покинуло оккупированную территорию, а тем, кто остался, приходится выживать в ужасных условиях.

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ЛНР

ЛНР

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"В селах и шахтерских поселках остались фактически одни пенсионеры. Начинать новую жизнь им уже поздновато и здоровье не позволяет многим выехать. Но, если честно, то ехать пенсионерам некуда. Вообще. Старики никому не нужны. В селах выживают за счет огородов, иначе б сдохли с голодухи", – написал он.

Отмечается, что средняя зарплата в "республике" – 100-150 долларов. Социальные выплаты и того меньше. "Основная масса людей получает пенсии в размере 3200-3500 рублей (45-50 долларов), пенсии у инвалидов детства – 1500-1800 рублей (21-25 долларов)", – рассказал блогер.

Помимо этого, указывается, что оккупационные власти ужесточили условия ведения бизнеса в "ЛНР", повысив налоги и введя огромные штрафы. По словам блогера, главаря Леонида Пасечника ненавидят с каждым днем все больше и больше.

Леонид Пасечник

Леонид Пасечник

realgazeta.com.ua

При этом, учитывая тот факт, что на оккупированной территории нет доступа к украинским телеканалам, российская пропаганда активно пытается показать, что Кремль спасает "республику" от нищеты и "геноцида" со стороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированной "Луганской народной республике" закрылся завод "Метипол", который находился в Алчевске.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Фашик Донецкий
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Зенькович Михаил
Зенькович Михаил
КРЫМСКАЯ МОЗАИКА Кто замесил такое тесто, конец он видит пред собой? Наш Мир, как в ожидании старта, стал тревожен. Все помнят, - былой - (в Грузии, в Чечне) разбой! Весь народ, военным преступлением - искорёжен! ***. «Осколки сталина», в Крыму, дракона ожидали: «Жити стало лучше, - жить стало веселей?» Хомут империи вернулся! - Этого не понимали? Страх посеялся, из прошлого - пришёл злодей! «Счастьем» одарил Россию, и…лишил Украину: Крыма, - российских «братьев», а точней - «друзей» … Крым - развёл, и… депортировал крымчан в Россию, Советское былое освежил! - «Величие» грабежей.
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Зенькович Михаил
Зенькович Михаил
Sergiy Zhymeruk Г. Харьков 2014 год Телефонують родичі з Воронежа. - Господи, да что там у вас творится? Приезжайте к нам, приютим! - А что у нас творится? Зачем к вам ехать? - Ну у вас же фашисты всю Украину захватили! - Да не всю… Пока только Крым… ***. Сегодня Крым - есть грязный остров, там камни в море, и… песок, Остров Крым, не претворился - в благодатный полуостров, Миражи, - в реальность безобразий обратились - трудностей клубок. Крым, уподобился: - грязной зАтычке - в карманах у воров. ***. Молчание, не спасает остров, - от испытаний и лишений, Крым-остров, - не признали: - в России неизбежен когнитивный сдвиг! Горизонты будущего, - сдвинуты - до имперских представлений, Боль в терпении, или… безисходность, - страх равновелик. Жить крымчанам, с мертвою Душою - не великая заслуга, Холмы, трава, озера, - Природа Крыма: ВСЯ пока жива, У оккупанта, в сознании, - ДУШИ острова - прислуга! Должны Души, - возмутиться: - найти осталось - нужные слова. ***. Сегодня Крым, - есть грязный остров: - камни в море и песок… Вернётся он, и… в благодатный превратиться полуостров, Растают миражи. Изменится реальность: трудностей клубок, И Крым, - не будет тряпкой грязной… зАтычкой - в карманах у воров.
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Зенькович Михаил
Зенькович Михаил
В КРЫМ ЛЕЗЕТ «РУССКИЙ МИР» В Крым лезет «русский мир», и в нём: так Украины стало мало, Россия утверждает: - не мародёрство это, а вожделения приплод. Совести, и… чести нет, - всё: - в себе она попропивала. Крым, - не нормальный полуостров, а база и… колючий дрот. Свершилось безобразие, оно пришло извне, - не издалёка, Содеял это, когда - то в прошлом, близкий человек, Сбой ВРЕМЕНИ? Разврат средневековья? В мозгах перестановка? Теперь в Крыму спецназ России, и… атомный боекомплект. Всё как всегда! Весь Запад ужасается, но… с запозданьем… Стена, - защита для Европы, без Украины будет снесена! Повсюду: оправдания, укор, непонимание… лепетание, Преграда, - мерещилась в их грезах? Она для них возрождена. Всё прояснилось постепенно! И… стало явно, - очевидно. Бездушных идиотов, - влечёт, безудержно, в сортир… Спокойствие Европы, – гражданам России, сверхпротивно. Возжаждали разрушить? Они все славят - «русский мир». Крым в темноте, и… в нём так Украины стало мало, Уверена Россия, - не мародёрство то, а вожделения приплод. Нет совести и чести, - всё в себе, она попропивала. Крым - не нормальный полуостров, а база и… колючий дрот. Крым в темноте, сегодня стало Украины мало, Так мало, для того, чтоб сохранить - то целое - одно, Навроду безразлично? Иль Украина просто задремала? Сегодня испытание, а – целое? Оно: совсем больнО. В сознании крымчан, - обязанность была: - она не состоялась. На пенсию ушли? Повисли на России и… ушли в запас. Крым полигон - асфальт! Истина, в мозги, не достучалась, Случилось главное! Их разум - тлеющий ОГОНЬ угас. https://youtu.be/U2CLrV03k5o И с каждым днём, с каждой ночью, в Крыму темнее, Куда плывёт Крым-остров, - к каким же берегам его прибьёт? А от кого-чего уплыли? Там было хуже? Голоднее? Жертвы, свежестью своей готовы! Всех, - тот «русский мир» пожрёт…
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Зенькович Михаил, это какие-то записки сумасшедшего.
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