Партия 'Голос' о введении жесткого карантина: нас могут ждать коллапс и массовые протесты

Верховная Рада должна работать на опережение и предотвратить "сюрпризы" от правительства, иначе украинцев могут ждать коллапс и массовые протесты, как это происходит в Европе.

Об этом в среду, 4 ноября, заявили в пресс-службе партии "Голос" на официальной странице в Facebook.

"Уже в ближайшие дни правительство может сделать украинцам очередной сюрприз – ввести жесткий карантин, и это снова остановит экономику. Если парламент не сработает на опережение, нас могут ожидать коллапс и массовые протесты, как это происходит в Европе", – говорится в сообщении.

В партии отметили, что "подготовили очень простое постановление на 2 страницы, которое говорит элементарные вещи":

Власти должны предупредить о "закрытии экономики" за 7 дней. Так люди смогут хотя бы подготовиться.

До введения жесткого локдауна правительство должно объяснить, какой будет поддержка бизнеса и граждан.

Также до внедрения жесткого локдауна правительство должно выйти с проэктам законов о налоговых льготах, о специфике работы трудового законодательства и о стимулах.

"Уважаемые друзья, я меньше всего хочу, чтобы экономику закрыли на карантин. Но хочу, чтобы мы, в отличие от других парламентариев, были ответственны и предусмотрели, чтобы правительство не делало сюрпризов ни нам, ни экономике", – заявил с трибуны парламента народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.