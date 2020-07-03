Партии Шария отказали в 3 млн госфинансирования, – СМИ

В Киеве Окружной административный суд отказал Партии Шария в выделении 3,223 млн гривен государственного финансирования.

Об этом говорится в решение суда, которое есть в распоряжении "Страны".

На эти деньги партия, набравшая на летних парламентских выборах 2,23% голосов, претендовала в рамках действовавшего на тот момент законодательства. По нему политсила, набравшая на выборах 2% и более голосов имела право на бюджетную поддержку.

В октябре 2019 года парламент отменил эту норму, повысив барьер для госфинансирования до 5%. Таким образом, на деньги от государства могли претендовать только прошедшие в Верховную Раду партии.

Эти изменения принимались в рамках реформы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое и распределяет деньги на партии . Аргументировалось это тем, что средства, потраченные на непарламентские политические силы, якобы тратятся непрозрачно.

В то же время госфинансирование не попавших в парламент политсил отменили уже после выборов, а не до. Поэтому Партия Шария подала в суд на агентство. НАПК обвиняли в том, что оно не выдало политсиле причитающиеся ей средства.

Суд принял дело к рассмотрению 19 мая, а уже 1 июля отказал в удовлетворении иска. Ссылаясь на то, что истец не доказал противоправную деятельность ответчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2020 года блогер Андрей Попик обнародовал видео, на котором рассказал о скандальных фактах из биографии топовых представителей Партии Шария.