Главная Новости
30 апреля • обновлено в 13:45
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Парламентская газета "Голос Украины" опубликовала закон о рынке земли

642
Читать материал на украинском

В парламентской газете "Голос Украины" опубликован закон о рынке земли. Также он появился и на сайте издания.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

Запуск рынка земли в Украине: пройден финальный этап

В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую ​​возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Закон также обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За соответствующий законопроект №2178-10 проголосовали 259 депутатов.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, необходимые для получения Украиной помощи от международных партнеров, в частности о рынке земли.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги