Рада пойдет на уступки для бизнеса и отсрочит РРО на год

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Рада пойдет на уступки для бизнеса и отсрочит РРО на год

Верховная Рада Украины перенесет на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов.

Об этом сказал глава парламента Дмитрий Разумков по итогам совещания с главами фракций о поддержке малого и среднего бизнеса.

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что во время перерыва состоялось совещание, на котором шла речь о поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, согласованное решение об отсрочке на год применения кассовых аппаратов", – сказано в Twitter Верховной Рады.

РРО для бизнеса перенесут на год

Внефракционный нардеп Антон Поляков заявил, что таким образом власть пошла на уступки для бизнеса.

"Парламент перенесет введение РРО на год. Об этом сообщил Разумков после совещания с главами фракций и депгрупп. Маленькая уступка малому бизнесу", – написал он в Telegram.

Рада пошла на уступки бизнесу

Что предшествовало

Во вторник, 3 ноября, более 1000 физических лиц-предпринимателей вышли под Верховную Раду на акцию протеста.

Под лозунгом "Детенизация — это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возврате всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

В противном случае, по мнению предпринимателей, депутаты поддержат коррупционеров и "теневиков", которые наносят Украине наибольший ущерб — финансовый и репутационный.

С 1 января 2021 года в Украине вступит в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенными категориями предпринимателей РРО. Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса.

Выйти на митинг людей вынудила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта №3853-1 и №3853-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле Верховной Рады Украины собрался массовый митинг собственников автомобилей на европейской регистрации и ФЛП.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выслушал представителей ФЛП и их требования, но с представителями "Автоевросилы" общаться не захотел.

"Думаю, налоговая должна в этом разобраться, как-то упростить это для людей... Мы должны сделать так, чтобы большие ритейлеры смогли отказаться от ФЛП", – заявил Корниенко.

После митинга под стенами парламента, митингующие направились к Офису президента Украины.