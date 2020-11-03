Рада пойдет на уступки для бизнеса и отсрочит РРО на год

Верховная Рада Украины перенесет на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов.

Об этом сказал глава парламента Дмитрий Разумков по итогам совещания с главами фракций о поддержке малого и среднего бизнеса.

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что во время перерыва состоялось совещание, на котором шла речь о поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, согласованное решение об отсрочке на год применения кассовых аппаратов", – сказано в Twitter Верховной Рады.

Внефракционный нардеп Антон Поляков заявил, что таким образом власть пошла на уступки для бизнеса.

"Парламент перенесет введение РРО на год. Об этом сообщил Разумков после совещания с главами фракций и депгрупп. Маленькая уступка малому бизнесу", – написал он в Telegram.

Что предшествовало

Во вторник, 3 ноября, более 1000 физических лиц-предпринимателей вышли под Верховную Раду на акцию протеста.

Под лозунгом "Детенизация — это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возврате всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

В противном случае, по мнению предпринимателей, депутаты поддержат коррупционеров и "теневиков", которые наносят Украине наибольший ущерб — финансовый и репутационный.

С 1 января 2021 года в Украине вступит в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенными категориями предпринимателей РРО. Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса.

Выйти на митинг людей вынудила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта №3853-1 и №3853-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле Верховной Рады Украины собрался массовый митинг собственников автомобилей на европейской регистрации и ФЛП.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выслушал представителей ФЛП и их требования, но с представителями "Автоевросилы" общаться не захотел.

"Думаю, налоговая должна в этом разобраться, как-то упростить это для людей... Мы должны сделать так, чтобы большие ритейлеры смогли отказаться от ФЛП", – заявил Корниенко.

После митинга под стенами парламента, митингующие направились к Офису президента Украины.